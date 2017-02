M5S attacca il Governatore pugliese: 'Mente in TV'

La contestazione a suon di video del Movimento 5 Stelle nei confronti del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si arricchisce di nuovi filmati. Il primo video diffuso pochi giorni fa dal M5S Puglia riguardante le numerose contraddizioni, dal 2009 ad oggi, di Michele Emiliano, è stato trasmesso anche dal programma "Omnibus" di La7 nel corso del quale è intervenuto anche lo stesso presidente della Regione.





Poche ore dopo il Movimento 5 Stelle Puglia ha diffuso, sui propri canali ufficiali, un secondo video nel quale i consiglieri M5S replicano a diverse dichiarazioni inesatte, imprecise o totalmente infondate che il presidente Emiliano ha rilasciato martedì 14 nel corso del suo intervento nel programma "DiMartedì" condotto da Giovanni Floris.

"Quando Emiliano è ospite di tv nazionali ne dice di tutti i colori evidentemente approfittando della scarsa conoscenza dei suoi interlocutori rispetto alle dinamiche pugliesi. Martedì scorso - dichiarano i consiglieri cinquestelle - lo abbiamo sentito affermare, senza contraddittorio, di tutto anche che "nessuno si è lamentato" del piano di Riordino ospedaliero pugliese o che il RED funziona perfettamente ed è “a regime”.

"Evidentemente Emiliano passa così tanto tempo fuori dalla Puglia da non essersi neanche accorto delle migliaia di persone che sono scese in piazza contro il piano di riordino pugliese - dichiarano dal M5S - o più semplicemente, non gli importava più di tanto, con buona pace di parole come partecipazione, condivisione e rispetto per la volontà popolare. Per non parlare del RED di cui continua a vantarsi nei salotti nazionali, quando qui in Puglia è una manovra tutt'altro che 'funzionante ed a regime' ".

"Ecco perché abbiamo deciso di replicare noi ad Emiliano in un video disponibile all’indirizzo: bit.ly/M5S-Emiliano. Vorremmo che Emiliano la smettesse una buona volta di mentire e che tornasse, anzi, iniziasse a governare la Regione che si era impegnato a governare soltanto un anno e mezzo fa; in caso contrario - concludono i cinquestelle - gli rinnoviamo l’invito a dimettersi e a lasciare il governo a chi intende occuparsi dei problemi del territorio e dei pugliesi".

