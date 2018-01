M5S, il sostegmo 'esterno' di Pasquale Di Rella

L'ex presidente del Consiglio Comunale di Bari, Pasquale Di Rella (ora Consigliere nel Gruppo Misto), diffonde una nota sui fermenti che animano la campagna elettorale, per le Elezioni Politiche 2018:





"Il teatrino a cui sta assistendo il popolo italiano, pugliese, barese, in queste ore di 'mercato' delle candidature parlamentari, frutto di una legge ignobile voluta da centrosinistra e centrodestra - afferma Di Rella - risulterà devastante per il residuo rapporto fiduciario che intercorre tra cittadini e politica".

"Nessuna valutazione di merito dei candidati - aggiunge - solo oscuri equilibri di potere tra liste coalizzate e tra capicorrente all'interno di ciascuna lista. Donne e uomini 'trasferiti' in listini bloccati o collegi blindati di regioni o province diverse da quelle di residenza, con assoluto disprezzo delle differenti volontà espresse dai territori".





"Avevo dichiarato che mi sarei astenuto dall'esprimere un voto il 4 marzo 2018 - ricorda Di Rella -perché nessun partito/movimento stava individuando le proprie candidature con il coinvolgimento del popolo sovrano".

A liste depositate, prosegue "Devo riconoscere che - per quanto non effettuate nelle modalità da me preferite - il Movimento 5 Stelle ha svolto almeno primarie parziali e candiderà cittadine e cittadini scelti 'dal basso' e non amiche ed amici del potente di turno".

Quindi l'annuncio: "Alle elezioni politiche, pertanto, voterò e inviterò a votare il M5S, pur mantenendo all'interno del Consiglio Comunale di Bari una posizione distinta dai rappresentanti di tale Movimento. É arrivato il momento di restituire la sovranità al popolo, in ossequio al dettato costituzionale troppe volte dimenticato o svilito".

​(gelormini@affaritaliani.it)