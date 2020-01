M5S, le dimissioni di Di Maio e il grazie di Antonella Laricchia

Luigi Di Maio si è dimesso da Capo Politico del M5S, dopo due anni e quattro mesi in cui ha portato il M5S al 32% al Governo del paese per due volte. Ma soprattutto dopo aver lasciato un’organizzazione al M5S che ci permetterà finalmente di rispondere alle esigenze dei territori come avremmo sempre voluto.

Lo ringrazio per tutto quello che ci ha dato, fino all’ultimo giorno, anche oggi con delle parole importanti.

È la fiducia, il valore principale che mi ha portato nella comunità del M5S, ha permesso a me come a lui di ottenere risultati, di vedersi riconosciuti ruoli strategici e delicati da quando ero una sconosciuta fino a oggi che sono una Consigliera regionale da ormai 5 anni.

Certo, ci vuole la giusta dose di accortezza e distacco, ma io personalmente non rinuncerò mai a fidarmi delle persone, anche degli sconosciuti anche se la Storia ci dice, a volte piuttosto brutalmente, che alcuni la nostra fiducia l’hanno tradita. Non rinuncio a fidarmi perché senza fiducia nel prossimo non può esserci partecipazione.

Non smetterò di fidarmi dei cittadini, a cui va sempre garantita la presentazione di un programma elettorale serio e realizzabile. Forse ci eravamo illusi che realizzando il programma si potessero ottenere più voti. Ma al di là di tutto, non dobbiamo smettere di farlo.

Giusto lanciare la sfida di imparare ad alimentare un dibattito interno senza farci strumentalizzare dagli altri, perché altrimenti la nostra battaglia diventa mille volte più dura. I nostri nemici hanno capito come indebolirci, nascondendo le notizie, deformandole, dando visibilità all’ego di qualcuno. E se non sapremo essere forti e compatti, faremo il loro gioco.

Inevitabile il richiamo alla responsabilità: la responsabilità di rispettare gli impegni che ci siamo presi. Noi ci fidiamo l’uno dell’altro, e lo dobbiamo fare sempre… ma fino a prova contraria.Tutti ci siamo impegnati a rispettare delle regole all’atto della candidatura, ci siamo impegnati di fronte agli italiani e se qualcuno tradisce, va allontanato a tutela di tutti gli altri che le rispettano.

Di tutto questo e molto molto altro parliamo il prossimo weekend a Santeramo, San Severo, Adelfia con la presentazione del libro La Cittadinanza Digitale di Massimo Di Felice.

Antonella Laricchia - M5S Puglia