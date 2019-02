M5S, Rousseau City Lab a Bari con Casaleggio, Lezzi e Bonisoli

Sabato 2 marzo, a Bari, in piazza Prefettura, a partire dalle 10 sarà aperto il grande gonfiabile a forma di mouse del Rousseau City Lab. Sarà la sesta tappa del tour promosso dall’Associazione Rousseau per portare la democrazia diretta e la cittadinanza digitale nelle piazze delle principali città italiane e avrà come titolo “Cultura: l’innovazione per le arti e i beni culturali”.

Nel corso della mattinata - comunica una nota pentastellata - i cittadini potranno conoscere tanti portavoce pugliesi nel Parlamento nazionale, in Regione, nei consigli comunali e al Parlamento europeo, che hanno voluto dare il loro contributo, intervenendo insieme ad alcuni Sindaci di comuni pugliesi a 5 Stelle.

"Con loro - prosegue la nota - ci sarà anche la candidata a Sindaco della città di Bari per il Movimento 5 Stelle, Elisabetta Pani, che parlerà del progetto per il futuro della città, in cui innovazione, cultura e conoscenza saranno i pilastri per lo sviluppo di uno tra i territori più belli d'Italia".

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, il Rousseau City Lab ospiterà importanti speaker, che approfondiranno il tema del rapporto tra uomo e beni culturali, musica e le altre arti nell'epoca della Rete e delle nuove tecnologie. Tra gli altri ci saranno il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, il Ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli, e esponenti di importanti realtà come SIAE, Soundreef, Google, Sky Arte, e molte altre.

(gelorminiòaffaritaliani.it)