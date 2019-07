Maddalena Milone - Meeting Planner è la neo President Elect di MPI Italia

Maddelena Milone, imprenditrice pugliese Doc è la nuova President Elect di MPI Italia Chapter (Meeting Professionals International), la più grande community mondiale di professionisti dei convegni, con oltre 17.000 soci nel mondo. Maddalena Milone, 47 anni e barese, è amministratrice unica di Meeting Planner, azienda di punta nel settore della industria dei congressi in Puglia, che proprio quest’anno compie 15 anni.

Si festeggia quindi il nuovo incarico di Mada Milone, una donna concreta, grintosa e appassionata, che ha ottenuto tre anni fa la Certificazione professionale CME (Certified Meeting Executive per organizzatore di convegni); e insieme si festeggia il compleanno di Meeting Planner con l’apertura di un nuovo ufficio distaccato a Roma, che rafforza la presenza dell’azienda pugliese sul territorio nazionale e con un nuovo sito on line dal 12 luglio, www.meeting-planner.it, con una veste grafica totalmente rinnovata e una navigazione più intuitiva per conoscere i molteplici servizi offerti ai clienti.

Una impresa al femminile la sua. Dei 13 dipendenti ben 12 sono donne. Nel 2013 Maddalena Milone ha dato vita a Meet In Action Italia, la prima rete di imprese italiana nella meeting industry, un consolidato gruppo di aziende con competenze trasversali; e per gestire gli aspetti logistici degli eventi ha creato apulia2meet, una DMC (Destination Management Company) che promuove la destinazione Puglia e si occupa dell'organizzazione di servizi “tailor made” per eventi aziendali.

Ma ciò di cui la Milone è particolarmente fiera è il consolidamento della Design Unit dell’azienda e l’acquisizione dello Status di Provider Standard Nazionale ECM (Educazione continua in medicina) che permette a Meeting Planner di fornire consulenza e assistenza agli enti e alle società scientifiche, stabilendo partenrship virtuose. In questo modo Meeting Planner ha completato l’offerta, garantendo il format più idoneo per il raggiungimento dell’obiettivo e l’attuazione della strategia di comunicazione più efficace per ogni tipo di evento.

“Da 15 anni il nostro team di professionisti è cresciuto nel settore dei meeting, eventi e formazione, operando su tutto il territorio nazionale con progetti personalizzati e format esclusivi - afferma Maddalena Milone - puntiamo anche sulla formazione e nel 2018 abbiamo dato vita ad i-amLab, il primo laboratorio nazionale di Alta Formazione per la Meeting industry, ideato e realizzato da Meet In Action con il patrocinio di Federturismo, Fiavet, Federcongressi&Eventi, Confindustria Puglia, Pugliapromozione e MPI Italia Chapter”.

Maddalena Milone, che è anche Vice Presidente della Sezione Turismo di Confindustria Bari e Bat, è stata molto attiva anche nel percorso di costruzione del piano strategico del turismo della Regione, Puglia365. E’ convinta che per far crescere di più la Puglia dei congressi e degli eventi sia necessario un “action plan” specifico per la Meeting Industry, così come è stato fatto per il turismo leisure: "Ci sono energie e professionisti disposti a mettersi in gioco per la crescita della meeting industry. In questo periodo storico- sottolinea ancora, con piglio volitivo - non possiamo prescindere dalle competenze come sintesi tra conoscenze e capacità. Abbiamo una lunga esperienza nel lavoro di squadra e siamo pronti a dare ancora una volta il nostro contributo”.

