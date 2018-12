Mafia garganica: prosegue la morsa della Polizia di Stato

Continua la morsa delle forze dell'ordine sulla mafia garganoca. Agenti della Polizia di Stato delle Squadre Mobili di Foggia, Bari e del Servizio Centrale Operativo nelle prime ore della mattinata, stanno eseguendo numerose misure cautelari emesse a seguito di un´articolata attività di indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che ha permesso di disarticolare un gruppo criminale, collegato alla consorteria mafiosa garganica del Clan cd. dei Montanari.

L'indagine, denominata "Stirpe Criminale" in ragione della caratura criminale e degli importanti legami di parentela di uno degli esponenti di vertice con la predetta organizzazione criminale, ha permesso di accertare il monopolio del gruppo nella gestione di droga nell´intera città di Manfredonia (FG) e dello smercio di consistenti quantitativi di stupefacenti destinati a rifornire le piazze della "movida" della città, occupando anche punti strategici con esponenti del gruppo.

I dettagli dell´operazione verranno forniti in mattinata della Questura di Foggia, alla presenza del Questore della Provincia di Foggia, Mario DELLA CIOPPA.

Intanto, anche il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo, a nome dell'intera Assemblea esprime piena approvazione e complimenti alle forze dell'ordine e alla magistratura per gli arresti che hanno condotto in carcere trenta presunti componenti dei clan mafiosi Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla, con accuse di associazione di stampo mafioso, estorsioni e tentati omicidi.

“La brillante iniziativa della giustizia - ha dichiarato il presidente Loizzo - ha richiesto capacità investigative importanti, considerata la ferocia e la durezza che distinguono quelle organizzazioni criminali. Bisogna continuare e insistere per sconfiggere in nome della legalità quella che appare una mafia molto strutturata in quel territorio”.

Mentre Andrea Caroppo, Segretario Regionale della Lega, in una nota diffusa ribadisce la necessità di allargare la sfera di interventi fino a Cerignola: "A nome di tutta la comunità della Lega di Puglia un sincero grazie a forze dell'ordine e magistratura per la più vasta operazione antimafia degli ultimi anni nell'area di Foggia, che ha permesso di smantellare i gruppi criminali più violenti di Capitanata e sempre in conflitto".

"Auspichiamo che l'operazione di Polizia e Carabinieri - aggiunge Caroppo - ponga fine alle innumerevoli estorsioni mafiose e alla scia di sangue che ha insanguinato il foggiano: ora è la volta di portare ordine e legalità a Cerignola e nel Gargano".

