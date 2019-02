Magna Calabria approda in Puglia per stimolare sinergie

di Michele Traversa

“MAGNA Calabria” è un originale e virtuoso Progetto a breve, medio e lungo termine, attivo da qualche mese, per rilanciare, la stessa regione, in Italia e all’estero, l’immagine di una Calabria “buona e onesta”, lunga e policentrica, con punte di eccellenza in ogni campo e che parte con una stretta collaborazione con Bari prima e l’intera Puglia dopo, in quanto l’ideatore del progetto è Francesco Rugna Sapia, di Rossano Calabro, specializzato in Marketing Internazionale agro-alimentare e turismo, che dagli inizi degli anni ’90 ha dapprima studiato e poi posto le basi lavorative proprio nel capoluogo pugliese.

Il Progetto, che si avvale di un logo e dell’omonima pagina-comunità su Facebook, ha già partorito alcuni esperimenti di positiva collaborazione fra attori diversi e mira a creare un vero Movimento e una articolata e credibile rete di enti, associazioni e persone che, nei diversi campi di attività, rappresentano e hanno a cuore la loro Terra, per contribuire a far crescere l’immagine e l’economia della comunità regionale, attraverso iniziative di vario genere, dando più forza e visibilità alle imprese e alle produzioni dei calabresi; portando viaggiatori e turisti – ai quali va garantita la qualità e l’onestà dell’offerta – a scoprire anche la Calabria “minore”; creando valore aggiunto per la rete di soggetti che cooperano e collaborano, ognuno con la propria autonomia e identità.

A Bari hanno aderito a questa iniziativa i ristoranti Gola Gourmet, Mare in Tempesta, Più Komodo Pizzeria che insieme alle aziende calabresi come la Conserveria, Fratelli Scavo, Vini Senatori, Vini Pietro Panettieri, La Perla di Calabria, Liquirizia Amarelli.

Il prossimo 22 febbraio Francesco Rugna Sapia darà vita a “Calabria a Tavola”: una serata a Villa Rotondo dove figurano i partner la Conserveria di Giovanni Scatigna, Relais il Mulino di Frat Aversente, Vini Panettieri del Chirurgo plastico Pietro Panettieri, Liquirizia Amarelli del Barone Fortunato Amarelli e famiglia, la birra artigianale Zion del campione cubano di pallanuoto Amaurys Perez. Sarà lo stess0 Rugna, grande appassionato di cucina a preparare dei piatti tipici calabresi con la collaborazione dello chef di Villa Rotondo.