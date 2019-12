“Magna Grecia Awards Opera”: due defibrillatori donati a Gioia del Colle

Una serata all’insegna dello spettacolo, della musica e della beneficenza al Teatro Rossini di Goia del Colle, con il Magna Grecia Awards Opera, l’evento di gala organizzato dal Magna Grecia Awards - premio fondato nel 1996 dal regista e scrittore pugliese Fabio Salvatore - e promosso da Gioiella, l'azienda casearia di Gioia del Colle nata nel 1942 che ha scelto un percorso dalla forte connotazione etica, sociale e collaborativa, credendo fortemente nell’incontro fra arte, cultura e territorio.

“La gioia della solidarietà”, potrebbe essere la sintesi appropriata per questo appuntamento, che ha visto il ricavato della serata - che ha registrato il tutto esaurito ed è stata patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Gioia del Colle e dal Teatro Pubblico Pugliese - destinato all’acquisto di due defibrillatori, donati alla città nell’ambito del progetto “Cardioproteggi il tuo quartiere”, declinazione dell’iniziativa “Cardioproteggi il tuo condominio”, promossa da Trenta Ore per la Vita, l’associazione che da anni è impegnata in importanti progetti di solidarietà e prevenzione su tutto il territorio nazionale.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti nomi nel panorama artistico italiano: da Francesca Barra e Claudio Santamaria con la presentazione del romanzo scritto a quattro mani “La giostra delle anime” (edito da Mondadori), a Renzo Rubino e Noemi, special guest della serata, che hanno allietato il pubblico con le loro voci.

Sul palco anche l’attore Flavio Albanese e la ballerina Angela Mastrovito. Nartist®, ambasciatore culturale del Magna Grecia Awards, ha raccontato sul palco il potere dell'arte e l'importanza del mecenatismo, commissionando all'artista gioiese Claudia Resta un dipinto realizzato “live” durante la serata e ispirato ai temi dell'evento.

“Quest’anno - ha dichiarato il patron del Magna Grecia Awards, Fabio Salvatore - abbiamo aderito a un progetto avviato da Trenta Ore per la Vita, “Cardioproteggi il tuo condominio”, che mira alla diffusione dei defibrillatori e alla salvaguardia della vita delle persone. Con i due defibrillatori donati alla città di Gioia del Colle vogliamo contribuire a sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del primo soccorso”.

Magna Grecia Awards - E' un premio ispirato dai valori e dagli ideali della cultura greca, istituito nel 1996 dal regista e scrittore pugliese Fabio Salvatore insieme al papà Franco, per valorizzare l’operato di uomini e donne, figli di nuove forme culturali e comunicative; una serie di riconoscimenti pensati e tributati in armoniche suggestioni a chi ha saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.

