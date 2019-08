Manfredonia 'Buskers gli artisti di strada' e “Esseri Umani, musica in Chiesa'

La musica e lo spettacolo dal vivo invadono la città fondata da Re Manfredi per una serata, martedì 27 agosto, che si preannuncia vivace e ricca di interessanti eventi dislocati nel centro storico con “Buskers in Manfredonia - rassegna di artisti di strada” e “ Esseri Umani - performance musicali nelle Chiese del centro storico”.

I due appuntamenti (a partire dalla ore 20) rientrano nel cartellone di “Manfredonia d’Estate” - organizzato da Gal DaunOfantino, Bottega degli Apocrifi e Fondazione Re Manfredi in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Manfredonia e Polo Museale della Puglia – pronto nuovamente a stupire il pubblico dopo il successo di critica e di presenze del magico concerto all’alba (“Sonata per Shakespeare”, piano e violino) svoltosi sabato mattina sulla nuova Piazza Terrazza sul Mare.

Si inizia alle ore 20 con “Buskers in Manfredonia” - organizzato nell’ambito del “Festival delle Terre d’Acqua” - , una rassegna di artisti di strada che, con i loro talenti, animeranno e valorizzeranno il centro storico ed i maggiori punti di aggregazione turistica della città. Il programma dell’evento prevede le seguenti esibizioni artistico musicali: Gerry Ruotolo ft. Francesco Magistro (c/o Gelateria Bruneleski).

E ancora, Anna Sforza + Domenico Balducci (c/o Ristorante Bacco Tabaccco e Venere e Ristorante Baciati dal mare), Swing Duo Egidio Savastio + Mimmo Marasco (c/o Speakeasy 1920 Club), Pierluigi Pannella ft. Guido Paolo Longo - Unza Unza Band chitarra + Fisarmonica (c/o Calamarando Fish Bar), Quantum Leap trio (c/o Osteria Boccolicchio), Scena Muta (c/o Piazza del Popolo), Luigia Ciociola in Trio (c/o In Piazzetta), Giovanni Cafaro sax e Francesco Palmitessa chitarra (c/o Gelateria Bramanthe), I Fainaloff (c/o Bicchieri e Taglieri), Sometimes Acustic trio (c/o Bar Stella), Sarah Sportaiuolo + Arturo Serafino - voce e chitarra (c/o Birreria-Pizzeria Re Manfredi), Voce Viva duo - Elena Mione + Guglielmo Tasca (c/o Civico 5) e Made in Carcere - laboratorio di economia rigenerativa basata sulla costruzione della consapevolezza e ricostruzione della dignità delle persone e del recupero di materiali di scarto (c/o Piazza del Popolo).

Alle ore 21, prosegue la musica con "Essere Umani": quattro formazioni musicali, otto Maestri e musicisti professionisti che in contemporanea suoneranno nelle chiese storiche della città, che resteranno eccezionalmente aperte fino a tardi. Esseri umani è un esperimento musicale all’interno delle chiese storiche di Manfredonia, è il desiderio di dire con la musica quanta umanità ancora pervade questa nostra Italia. Esseri umani è la musica che apre all’ascolto di quelle voci in mezzo al mare, apre gli occhi su ciò che qualcuno vuole farci odiare a tutti i costi. Essere Umani è la musica dei grandi autori di ogni tempo e di quelli contemporanei, è la musica del mondo intero che ci si fa attorno e ci ricorda che siamo umani e abitanti di questa terra.

Quattro ensemble in quattro chiese del centro storico aperte fino a tardi la sera, quattro luoghi del sacro che incontrano la musica e i viaggiatori. Quattro chiese aperte per lasciare ai cittadini, agli abitanti e ai turisti di osservare quei luoghi con occhi diversi.

Il programma artistico prevede le seguenti performance: flauto Bartolo Piccolo - pianoforte Giuseppe Stoppiello (c/o Cattedrale), violino - Fabio Trimigno contrabbasso e gong Michele L. Telera (c/o Chiesa San Benedetto), violino Saverio Lops - Arpa celtica Rita Beneventi (c/o Chiesa San Matteo), Duo flauti Alessandra Facchiano e Elisabetta Loconsole (Chiesa San Benedetto).

Inoltre, lo spettacolo “Ballabile” - concerto Homade con il M° Antonio Simone (pianoforte) e il M° Giuseppe Pinto (tromba) -, rinviato domenica causa maltempo, sarà recuperato giovedì 29 agosto alle ore 20 (c/o il Parco Archeologico di Siponto). Prima che faccia sera, prima che la notte ci porti nella movida cittadina, prima che il sole abbia lasciato questo angolo di sud, la musica di un piano accompagnato da un trombettista eclettico suoneranno brani tratti da autori come Wheller, Karche, Ellington, Gershwin, Hubbard, Harrel, Martino. Prima che faccia sera è un sogno ballabile.

L'accesso a tutti gli eventi è libero e gratuito.

