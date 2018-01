Manfredonia, Corso di preparazione per Guide e Accompagnatori Turistici

Oggi il settore del turismo si segnala come un settore in forte crescita, strategico sotto l’aspetto economico e sociale del territorio e collegato a due fattori importanti: la cultura del tempo libero, che si identifica nel ruolo del turista, e la cultura dell'accoglienza, che coinvolge tutti gli “attori” sociali che direttamente o indirettamente sono collegati al mondo del turismo.





Le accresciute esigenze del turista, sempre più attento e preparato a penetrare e a conoscere il territorio, i suoi caratteri e la sua gente, rendono fondamentale assicurare adeguati standard dei servizi. D’altra parte, il contatto con le persone, nel sistema dell’offerta turistica territoriale riveste un’importanza ormai decisiva, per il successo della destinazione, si che si tratti di operatori o di semplici residenti, il nostro viaggiatore è alla continua ricerca di interagire con gli altri.

Diventa fondamentale mettere sul campo capacità umane e professionali per relazionarsi al meglio con il turista, mettendolo completamente a proprio agio e mettendolo in connessione con le esperienze che maggiormente desidera, oltre i suoi bisogni, oltre le sue normali aspettative. In tale scenario si inserisce la figura professionale con competenze specifiche necessarie per rispondere a quelle che sono le esigenze attuali del territorio: la Guida Turistica e l’Accompagnatore Turistico.





Davanti alle sfide della competizione globale, la Regione Puglia, nell’ottica della qualificazione complessiva dei servizi turistici territoriali, ha inteso regolamentare le professioni turistiche, emanando un’apposita normativa al riguardo, fino alla recentissima pubblicazione delle linee guida per gli esami di abilitazione (Delibera GR nr.1069 del 27.5.2014.). Nel 2018, le Regioni sono chiamate ad organizzare ed espletare gli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico.

Euroambiente, ConfGuide ConfCommercio Foggia e Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana cercano così di venire incontro alle accresciute esigenze del settore, attraverso l’organizzazione di un corso specifico di preparazione agli esami per Guide e Accompagnatori Turistici.





Il corso, progettato coerentemente con le linee guida emanate dalla Regione Puglia, potrà essere una base di preparazione estremamente utile per coloro che intendono acquisire competenze specifiche per poter sostenere l’esame abilitante all’esercizio della professione di guida turistica e/o di accompagnatore turistico.





Sarà organizzato in un unico modulo. I destinatari: aspiranti guide turistiche o accompagnatori turistici, operatori, personale pro- loco, e tutti coloro che intendono approfondire le proprie conoscenze in materia. I requisiti: essere in possesso di un Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di Diploma conseguito all’estero riconosciuto dalla competente autorità italiana. La metodologia didattica è interattiva. Il corso è tenuto da professionisti esperti del settore formatori certificati e la teoria viene integrata con la pratica attraverso visite guidate.

La durata del corso: 90 ore. Inizio del corso: 29 Gennaio 2018 con un calendario che sarà diramato prima dell’avvio del corso. Esso si svolgerà presso la sede operativa dell’Organismo Formativo Euroambiente - “La Cittadella della Sicurezza e della Formazione” - Viale Meucci, Z.I. ex DI/46 - Manfredonia (FG).





Il corso si terrà al raggiungimento di min. 15 unità - Data scadenza iscrizione 24 Gennaio c.a., previa compilazione della scheda di iscrizione.



Per Informazioni e Iscrizioni La Cittadella della Sicurezza e della Formazione – Viale Meucci, Z.I. ex DI/46 - Manfredonia (FG) Tel. 0884 536570 Contatto WhatsApp: 371 3910399

E-mail: segreteria_formazione@euroambiente.com Orari: lun.- ven. dalle ore 09.00 alle ore 13.00