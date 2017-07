Mangiaterra chef argentino naturalizzato salentino

Uno chef argentino diventa cittadino italiano, a Guagnano (Le), grazie a “Raiz Italiana”, il progetto interamente made in Salento che profuma di menti giovani e punta all'integrazione a 360 gradi.

Emiliano Mangiaterra, 31enne, originario di Montefano, in provincia di Macerata, e residente a Oncativo, un piccolo paese in provincia di Cordoba (Argentina), ha ricevuto la cittadinanza italiana nel piccolo comune del nord Salento, dove ha vissuto per tre mesi insieme alla fidanzata Melina, anche lei marchigiana, integrandosi perfettamente nella comunità locale.

L'ottenimento della cittadinanza è stato l'atteso epilogo dell'iter puntuale messo in atto dal progetto “Raiz Italiana“, vincitore del bando regionale “PIN - Pugliesi Innovativi”, nato da un’idea dei giovani salentini Marina Gabrieli, Attilio Ardito e dell’italo-argentina residente a Oria (Br) Mariana Bobadilla, "con l’obiettivo di offrire assistenza a coloro che intendono scoprire le proprie origini, di creare o rinsaldare il legame tra l’Italia e i connazionali residenti in America Latina, di fornire supporto per la ricerca dei documenti degli avi, la creazione dell’itinerario delle radici e il disbrigo delle pratiche finalizzate all’ottenimento della cittadinanza italiana".





Il tutto anche attraverso la creazione di percorsi di cittadinanza attiva, e il primo di tali percorsi è stato proprio quello compiuto da Emiliano nella terra guagnanese. La cerimonia di conferimento si è svolta nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco di Guagnano Dino Sorrento e della responsabile dell’Ufficio Anagrafe Antonia De Luca.

Ha partecipato alla lettura dell’atto, come ospite speciale di “Raiz Italiana”, il noto chef e imprenditore pugliese Donato De Santis, residente in Argentina e attualmente in vacanza nel Salento.