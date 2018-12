Manovra, M5S: 'A Taranto Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile'

In una nota diffusa, i portavoce del Movimento 5 Stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive alla Camera dei Deputati. dichiarano: "Questo Governo punta forte sull’innovazione e su modelli di sviluppo sostenibile. E sarà a Taranto il cuore della ricerca innovativa negli ambiti dell’energia solare e dell’economia circolare".

"Grazie a un nostro emendamento nella legge di Bilancio - fanno sapere i pentastellati - diamo il là alla creazione e all’avviamento dell’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile. Per farlo abbiamo stanziato 3 milioni di euro per ogni anno dal 2019 al 2021 che sono parte del piano di sostegno per Taranto”.

