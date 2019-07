Marco Lacarra (Pd), il centrosinistra sul federalismo differenziato

Nella riunione del Tavolo politico regionale del centrosinistra pugliese, le forze presenti hanno avviato una seria ed approfondita discussione sul tema del federalismo differenziato e sulla devastante incidenza che avrà sulla Puglia e sul Mezzogiorno tutto l’eventuale approvazione del testo, in questi giorni all’esame del Consiglio dei Ministri.

Nello stesso vertice si è riflettuto anche sulla necessità di approfondire la discussione sui temi di rilevante attualita’ come l’agricoltura e la sanità, ambiti nei quali il Tavolo ha auspicato la più ampia partecipazione. Il Tavolo, inoltre, propone di convocare una assemblea nella quale i cittadini pugliesi del centrosinistra siano chiamati a discutere, in modo che si possa raggiungere una posizione condivisa.

Il Tavolo, ancora, ritiene opportuno seguire il modello che ha portato al successo del centrosinistra a Bari e a Lecce, di individuare i processi partecipativi della costituzione di partiti e movimenti civici senza pregiudizi e preclusioni se non quelli legati alla trasparenza ed alla legalità, fissando un momento partecipativo e democratico per le Regionali e le Amministrative 2020, nonche’ per la designazione definitiva del candidato Presidente, che dovrà essere concluso non oltre il novembre 2019.

