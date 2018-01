Maria Pia Romano 'Geografie minime'

Torna a regalare emozioni d’inchiostro e lo fa con un nuovo libro edito da Il Grillo Editore. È la scrittrice salentina Maria Pia Romano, che il prossimo 31 gennaio alle 18:30 presenterà ufficialmente a Lecce, presso la libreria La Feltrinelli di via Templari, “Geografie minime”, una raccolta di poesie e piccole prose, dedicata ai luoghi dell'anima.





Dialogherà con l’autrice Mauro Marino. In questo libro "C’è il Salento con Gallipoli, Otranto, Santa Maria al Bagno e Santa Caterina - spiega l’autrice - c'è l'Alta Murgia con il Castello di Federico e Ruvo di Puglia, c'è il Sannio. Ci sono isole greche e mari d'inverno. Ci sono gli ulivi e le onde, le colline e gli abbracci mancati, l'amore che non conosce distanze. Ci sono paesaggi interiori e stagioni marine, perché col mare di lato tutto appare più semplice per la gente del Sud. Anche provare ad essere felici".





Maria Pia Romano (1976) è nata a Benevento, ma vive in Salento da quando aveva tre anni. Giornalista pubblicista, collabora con testate regionali e nazionali e si occupa di comunicazione pubblica e scientifica, uffici stampa e organizzazione di eventi. Collabora da diversi anni con il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, e il Dhitech, Distretto Tecnologico Pugliese.

Ha all’attivo quattro raccolte di poesie, Linfa (LiberArs, 1998), L’estraneo (Manni, 2005), Il funambolo sull’erba blu, (Besa 2008) La settima stella (Besa 2008) e i romanzi Onde di Follia (Besa 2006), L’anello inutile (Besa 2011-2012- 2015), che ha ottenuto le Tre penne di Billy il Vizio di leggere, Rai 1, finalista del Premio Nabokov, La cura dell’attesa (Lupo 2013), vincitore dei Premi Nazionali Libriamola 2013, Contropremio letterario Carver, Il Tombolo Città di Cantù, Città di Mesagne, finalista al Premio Nazionale Essere Donna Oggi 2016 di Lucca, e Dimmi a che serve restare (Il Grillo editore 2015), Menzione d’Onore al Premio Nazionale Bari Città Aperta. Ha ricevuto riconoscimenti in campo nazionale e internazionale per i suoi lavori poetici a partire dai primi anni ’90. La sua passione più grande è il mare, spesso protagonista dei suoi scritti.