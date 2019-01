Marilù Mastrogiovanni in giuria Premio Unesco "Guillermo Cano"

“Apprendo con piacere che la giornalista pugliese Marilù Mastrogiovanni, Direttrice del Tacco d’Italia, sarà l’unica italiana a far parte della giuria, del “Guillermo Cano World Press Freedom Prize”, premio che dal 1997 l’Unesco conferisce ad una persona, un’organizzazione o un’istituzione che nella sua vita ha dato un notevole contributo alla libertà di stampa”. Lo dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Si tratta - ha proseguito Emiliano - di un riconoscimento ad una donna, ad una professionista che ha sempre creduto nei principi in difesa della libertà di stampa, del pluralismo e dell’indipendenza dei media come elementi fondamentali per la difesa della democrazia e il rispetto dei diritti umani”.





“A Marilù Mastrogiovanni - ha concluso il Governatore pugliese - voglio augurare buon lavoro, nella certezza che il suo impegno continuerà ad essere a servizio della legalità, del Sud e del Paese”.

(gelormini@affaritaliani.it)