Marmo (FI): 'Primarie nel Centrodestra per Palazzo di Città'

Il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo, interviene nel dibattito politico sulle candidature per le Amministrative 2019 al Palazzo di Città di Bari, anche per provare ad arginarne il proliferare sul fronte Centrodestra: “Ci sono situazioni in cui emerge con chiarezza una candidatura unitaria talmente riconosciuta da non richiedere un confronto con le primarie. Bari è il caso in cui, al contrario, le primarie per la scelta del candidato sindaco potrebbero essere necessarie e sarebbe auspicabile considerarle superando pregiudizi ideologici e ritrosie passate".

"Lo auspicano tutti coloro che credono nei valori del centrodestra - prosegue Marmo - un centrodestra che può e deve essere di governo. Ergo, deve recuperare lo spirito di chi vuole vincere le elezioni. Le primarie hanno due effetti: il primo, è quello che ricompatta senza se e senza ma le forze in campo, che si impegnano a sostenere il candidato vincente; il secondo, quello indotto, è che la competizione ed il movimento che si crea non può che far bene a tutto il centrodestra".

"Può essere una sferzata positiva e rivitalizzante per tutta la coalizione", aggiunge Nino Marmo, "Dopo i disturbatori di professione, i quali hanno finalmente liberato il campo dopo aver tentato di bloccare il centrodestra, abbiamo la strada spianata. Oggi soprattutto dopo l’annuncio di Laforgia, che ha dichiarato che Leu non sosterrà l’attuale sindaco".

"Il sottoscritto non è di Bari - precisa il capogruppo regionale di Forza Italia - né ricopre incarichi di partito, perciò mi limito ad esprimere un auspicio su una tornata che interessa tutti, perché le elezioni nel capoluogo hanno una valenza regionale che interessa tutti. Oggi possiamo dire di non avere più rami secchi, il che ci consente di operare con serenità ed entusiasmo sapendo di poter vincere. Per vincere bisogna essere uniti e partire per tempo. E’ per questo - conclude Marmo - che si dovrebbe tentare di smussare gli angoli per cercare di raggiungere un risultato il prima possibile”.

(gelormini@affaritaliani.it)