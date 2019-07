MArTa 3.0, la nuova identità visiva e digitale all'insegna dell'innovazione

La nuova immagine coordinata rientra in un ampio progetto di rinnovamento e di valorizzazione denominato “Il Museo MArTA 3.0”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo” 2014/2020 che il MArTA, uno dei più importanti musei archeologici al mondo - per la storia delle sue collezioni e la ricchezza del patrimonio culturale del suo territorio - ha intrapreso e che, nel prossimo biennio, ne cambierà radicalmente anche le modalità di fruizione da parte dell’utenza.

Il nuovo progetto è stato affidato, dopo una gara ad evidenza pubblica, alla R.T.I. composta da Never Before Italia, marketing consulting company e Meeting Planner, azienda specializzata nella meeting industry e nel destination management.

“Il progetto MArTA 3.0 - spiega il Direttore Eva DEGL’INNOCENTI - si pone l’obiettivo di rinnovare, integrare ed estendere l’offerta culturale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, facendo uso delle più moderne tecnologie ICT ed erogando contenuti innovativi ed interattivi, che prevedano il coinvolgimento emotivo e la partecipazione attiva e sociale del visitatore”.

Nel corso di un incontro aperto al pubblico, il Direttore Eva DEGL’INNOCENTI presenterà ai media e al territorio la nuova identità visiva del Museo. La nuova immagine coordinata - prima tappa di questa entusiasmante sfida culturale - comprendente il restyling del logo, la rinnovata strategia di comunicazione online e offline e il nuovo sito web, verrà illustrata dal Direttore Eva Degl’Innocenti e dal Gaetano Contento CEO di Never Before Italia s.r.l., agenzia di comunicazione che ne ha curato la realizzazione.

A conclusione della mattinata, si svolgerà il workshop “Inspire The Future. Come le nuove tecnologie cambiano il modo di fare impresa culturale e turistica” rivolto ad operatori del mondo della cultura e del turismo culturale, e tenuto da uno degli speaker più conosciuti a livello mondiale nel settore dell’innovazione: Alberto Mattiello, Head of Future Thinking di Wunderman Thompson Miami.

“Questo percorso di innovazione - conclude il Direttore Eva Degl’Innocenti - si inserisce all’interno di una più ampia strategia di riqualificazione e rilancio dell’attrattore MArTA che intende riflettersi in maniera osmotica anche verso il contesto sociale e culturale dell’area tarantina e regionale pugliese, generando in tal modo un circolo virtuoso in grado di sostenere ed alimentare processi di innovazione sociale”.

Alberto Mattiello è uno dei più quotati esperti di tecnologia ed innovazione aziendale. Dal 2013 dirige "Future Thinking", un hub internazionale dell'innovazione di Wunderman-Thompson, che aiuta le aziende a trovare un punto ideale tra il marketing, l'innovazione tecnologica e i modelli di business emergenti.

Insegna Digital Marketing ed Innovazione alla Università Bocconi ed è membro del comitato scientifico di Confindustria. “Come il cambiamento tecnologico cambia il ruolo sociale dell’industria culturale? Come le tecnologie permettono di immaginare nuove modalità esperienziali che competano con il mondo dell'intrattenimento e che aumentino le capacità di raggiungere nuovi visitatori? Come si modificano le metafore a cui i musei si devono ispirare e come cambiano le relazioni con il territorio? Come i musei possono diventare veri hub di elaborazione culturale, raccontando le preziose lezioni della storia e proiettando nel futuro il significato che queste hanno nella nostra società?” Durante il workshop, dedicato ad operatori del settore culturale e del turismo culturale, Alberto MATTIELLO risponderà ai principali interrogativi posti dalla trasformazione in atto sul futuro dell’impresa culturale. La partecipazione alla presentazione è libera, fino a esaurimento posti.

(gelormini@affaritaliani.it)