Martin Schulz scrive anche a Onofrio Introna (SE)

Onofrio Introna, presidente dell'Associazione Socialisti d'Europa, comunica in una nota: "Il leader del Partito Socialdemocratico tedesco, il compagno Martin Schulz, mi ha fatto pervenire un messaggio nel quale ha sintetizzato i contenuti dell'accordo sottoscritto dal SPD con i partiti di centro destra CDU e CSU, in vista della creazione di un governo per la Germania".





"La SPD si riunirà in congresso straordinario a Bonn - aggiunge Introna - e si pronuncerà formalmente sull'intesa concordata a Berlino. Così faranno le altre formazioni politiche. La notizia della creazione di una nuova Grande Coalizione offre una prospettiva di stabilità non solo alla Repubblica Federale tedesca, ma all'intera Europa. In questo momento, è un passo di straordinaria importanza, che rafforzerà la stabilità del nostro continente".





"E come si vede dai contenuti indicati da Schulz nella sua nota - sottolinea Introna - è un momento significativo anche per il Socialismo europeo: molti dei contenuti dell'accordo valgono anche per il nostro Paese: ambiente, lavoro, giovani, famiglie, welfare. Si tornerà a parlare di Europa dei popoli, di solidarietà, di valori, di Socialismo".





La nota di Martin Schulz

Ciao Onofrio,

al congresso del partito federale nel dicembre 2017 abbiamo deciso congiuntamente che l'SPD avrebbe avviato discussioni con altre parti politiche al fine di esplorare la possibilità di formare un governo.

Abbiamo precisato questo indirizzo politico nelle scorse settimane. Per noi è chiaro, soprattutto per quanto riguarda il risultato elettorale dei governanti precedenti, che non può esserci un semplice "continuate così".

Avendo chiaramente questo in mente, abbiamo avviato discussioni con CDU e CSU negli ultimi giorni circa la possibile formazione di un governo. Questa mattina c'è stato un accordo. Siamo stati in grado di fare accogliere molte delle nostre richieste sostanziali nei colloqui esplorativi, anche se non tutti.

Possiamo gettare le basi per una ripartenza coerente nella politica europea. Vogliamo porre fine alla politica di austerità unilaterale e rinnovare e approfondire radicalmente l'Europa sulla base della democrazia e della solidarietà. Abbiamo raggiunto un accordo su una moderna legge sull'immigrazione. Possiamo migliorare la vita di milioni di lavoratori. Vogliamo un mercato sociale del lavoro finanziato con fondi pubblici per 150.000 persone, in modo che queste persone abbiano ancora una possibilità sul mercato del lavoro. Il diritto di iniziativa dei comitati aziendali nella formazione continua dovrebbe essere esteso.





Il diritto al ritorno a tempo pieno a tempo pieno sta finalmente arrivando per aiutare a riconciliare lavoro e vita familiare. La pensione legale che vogliamo proteggere al livello attuale del 48% entro il 2025 per legge. Vogliamo introdurre una pensione di base. Vogliamo migliorare le opportunità educative dei giovani e prendere un sacco di soldi nelle loro mani. Intendiamo fornire assistenza giornaliera gratuita. Possiamo finalmente sfondare il nodo nel divieto di cooperazione. Vogliamo migliorare la situazione degli apprendisti con un'indennità di formazione minima.

Possiamo aprire un nuovo capitolo nella politica della famiglia. Alleviare le famiglie è l'obiettivo principale dei risultati esplorativi. Vogliamo mettere insieme un pacchetto forte contro la povertà infantile. L'aumento del supplemento per l'infanzia dovrebbe supportare specificamente le famiglie con redditi bassi.

Vogliamo ripristinare la parità nei contributi all'assicurazione sanitaria obbligatoria. Vogliamo alleviare i lavoratori a basso reddito nei contributi sociali e combattere l'evasione e l'evasione fiscale nazionale e internazionale.

Possiamo migliorare la situazione degli inquilini. Le spese di ammodernamento non possono più comportare aumenti di affitto sproporzionati. Pertanto il governo federale dovrebbe promuovere ulteriormente l'edilizia popolare nel 2020/2021 con 2 miliardi di euro.

Vogliamo investire pesantemente in infrastrutture e innovazione in Germania. L'espansione a livello nazionale delle reti di dati aumenterà in modo significativo entro il 2025. Una nuova legge sulla protezione del clima intende attuare per la prima volta gli ambiziosi obiettivi di protezione del clima sulla base di una legge. Questa è una vera svolta nella protezione del clima.

Inoltre, è stato ottenuto molto di più, il risultato esplorativo completo in dettaglio può essere trovato sul sito del partito.

Cari saluti

Martin Schulz

Hallo Onofrio,





wir haben auf dem Bundesparteitag im Dezember 2017 gemeinsam beschlossen, dass die SPD Gespräche mit anderen Parteien aufnimmt, um Möglichkeiten einer Regierungsbildung auszuloten. Diesen Auftrag haben wir in den vergangenen Wochen umgesetzt. Für uns ist klar, gerade mit Blick auf das Wahlergebnis der bisherigen Regierungsparteien, dass es kein einfaches „Weiter so“ geben darf. In diesem Sinne haben wir in den letzten Tagen und Stunden mit CDU und CSU Gespräche über eine mögliche Regierungsbildung geführt.

Heute Morgen gab es eine Einigung. Wir haben viele unserer inhaltlichen Forderungen in den Sondierungsgesprächen unterbringen können, wenn auch nicht alle.

Wir können die Grundlage für einen konsequenten Aufbruch in der Europapolitik schaffen. Wir wollen die einseitige Sparpolitik beenden und Europa auf der Basis von Demokratie und Solidarität grundlegend erneuern und vertiefen. Wir haben eine Einigung über ein modernes Einwanderungsgesetz erzielt.

Wir können das Leben von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verbessern. Wir wollen einen öffentlich geförderten sozialen Arbeitsmarkt für 150.000 Menschen, damit diese Menschen wieder eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Das Initiativrecht von Betriebsräten bei der Weiterbildung soll ausgeweitet werden. Das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit soll endlich kommen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Die gesetzliche Rente wollen wir auf dem heutigen Niveau von 48% bis zum Jahr 2025 gesetzlich absichern. Wir wollen eine Grundrente einführen.

Wir wollen die Bildungschancen junger Menschen verbessern und hierfür viel Geld in die Hand nehmen. Wir haben die Absicht für gebührenfreie Kitas zu sorgen und das BAföG zu erhöhen und auszuweiten. Wir können den Knoten beim Kooperationsverbot endgültig durchschlagen. Die Situation der Auszubildenden wollen wir mit einer Mindestausbildungsvergütung verbessern.





Wir können ein neues Kapitel in der Familienpolitik aufschlagen. Die Entlastung von Familien bildet einen Schwerpunkt der Sondierungsergebnisse. Wir wollen ein starkes Paket gegen Kinderarmut schnüren. Durch die Erhöhung des Kinderzuschlags sollen gezielt Familien mit wenig Einkommen unterstützt werden.

Wir wollen die Parität bei den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung wiederherstellen. Wir wollen Geringverdiener bei den Sozialbeiträgen entlasten und Steuerhinterziehung und Steuervermeidung national und international bekämpfen.

Wir können die Situation von Mieterinnen und Mietern verbessern. Modernisierungsumlagen dürfen nicht mehr zu unverhältnismäßigen Mieterhöhungen führen. Deshalb haben wir die Absicht die Modernisierungsumlage abzusenken. Der Bund soll den sozialen Wohnungsbau in 2020/2021 mit 2 Milliarden Euro weiter fördern.

Wir wollen massiv in Infrastruktur und Innovationen in Deutschland investieren. Den flächendeckenden Ausbau der Datennetze werden wir bis 2025 deutlich vorantreiben. Durch ein neues Klimaschutzgesetz sollen die ambitionierten Klimaschutzziele erstmals auf der Basis eines Gesetzes umgesetzt werden. Das ist ein wirklicher Durchbruch im Klimaschutz.

Darüber hinaus wurde noch einiges mehr erreicht, das komplette Sondierungsergebnis im Detail findest Du hier.

Herzliche Grüße

Martin Schulz

