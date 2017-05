Massimo Cassano e FI Ancora botta e risposta

Il senatore pugliese Massimo Cassano risponde in TV alla presa di distanza di esponenti centrali di Forza Italia sull'ipotesi di un suo nuovo approdo al partito di Berlusconi.

E da Forza Italia parte la nota - a firma dei consiglieri regionali Nino Marmo, Giandiego Gatta, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso per una presa d'atto al veleno: "Dalla dichiarazione di Cassano emergono tutte le ragioni per le quali rimandiamo al mittente ogni possibilità di un suo ingresso nel nostro partito. Le nostre doglianze erano tutte politiche e abbiamo utilizzato, dunque, una terminologia politica".





"Cassano, invece, - proseguono i consiglieri nella nota - lanciandosi in una serie di offese personali e indecorose per chi le manifesta, rivela tutti i suoi limiti culturali e politici. No, no e no: Forza Italia non ha bisogno di gente con la clava, ma di uomini e donne perbene e responsabili che vogliono umilmente dare il loro contributo per la comunità. Sullo sfondo, e Cassano lo sa benissimo, resta l'ipocrisia di chi lavora sottobanco per entrare in Forza Italia senza volersi esporre pubblicamente... Perché per una poltrona, non si sa mai! Meglio lasciarsi ogni strada aperta... Per noi, la Politica continua ad essere una cosa seria, serissima. Ad ogni modo, conserveremo gelosamente e preziosamente tutte le sue smentite. Non si sa mai!". ​

