Massimo Cassano si dimette e torna in Forza Italia

La campagna "ri-acquisti" di Silvio Berlusconi procede senza sosta e registra un ritorno eccellente dalla Puglia: il senatore Massimo Cassano (AP), sottosegretario al Lavoro confermato nel Governo Gentiloni, nonchè campione di preferenze in terra natia, si dimette. Lascia Angelino Alfano e riapproda direttamente a Forza Italia.





La decisione, inevitebilmente, darà il via a una reazione a catena che coinvolgerà i suoi fedeli - eletti ai vari livelli amministrativi - ridando impulso alla presenza Forza Italia nei relativi consessi istituzionali: primo fra tutti quello del Consiglio Comunale di Bari, dove il grupo di Silvio Berlusconi potrebbe tornare a costituirsi.

Alla nota diffusa dallo stesso Cassano si accompagnano le dichiarazioni di Paolo Romani capogruppo FI alla Camera: "Non posso che accogliere con grande favore e sentito apprezzamento il ritorno di un politico, e soprattutto di un senatore, dell’esperienza e del valore di Massimo Cassano tra le fila di Forza Italia e del gruppo parlamentare che rappresento".





"La scelta del senatore Cassano di profondere il proprio impegno nuovamente per il movimento guidato dal presidente Berlusconi - aggiunge Romani - è il segno che la serietà e la costanza di chi tutti i giorni è impegnato sul territorio, nell’amministrazione locale e in Parlamento per il partito, hanno consentito a Forza Italia di restare l’unico punto di riferimento di tutti coloro che si riconoscono nei valori di un centrodestra liberale e moderato".

"È quindi con grande piacere che do il benvenuto a Massimo Cassano - conclude il capogruppo azzurro - anche a nome di tutti i senatori di Forza Italia".

Le dimissioni di Cassano, che seguono quelle del ministro agli Affari Regionali, Enrico Costa, anche lui di Ap e anche lui approdato alla corte di Silvio Berlusconi, insieme ad alcune altre novità annunciate saranno il tema della conferenza fissata in mattinata all'Hotel Palace di Bari dalla direzione di Forza Italia pugliese.

