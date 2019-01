Maurizio Landini eletto a Bari Segretario Generale della CGIL

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è tra i primi a commentare l’elezione di Maurizio Landini a Segretario Generale della Cgil.

"La elezione di Maurizio Landini a segretario generale della Cgil in quello che sarà ricordato come “il congresso di Bari”, nella nostra Fiera del Levante, è una grande notizia per i lavoratori italiani. Sono sicuro che Maurizio sarà uno strenuo difensore delle ragioni dell’Italia fondata sul lavoro e delle ragioni del Mezzogiorno d’Italia, che mai come in questo periodo di tensioni internazionali, di cui non se ne sentiva affatto il bisogno, è sempre più arca di pace e di accoglienza e che contribuisce con orgoglio allo sviluppo italiano anche con i maggiori impianti siderurgici ed energetici d’Europa, che ospitiamo con i sacrifici per il nostro ambiente che ben conoscono pure i lavoratori che vi sono impegnati".

/gelormini@affaritalini.it)