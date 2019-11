Mecspe 2019, Fondi UE: in Puglia imprese ferme al 16% per contributi incassati

L'analisi non accende entusiasmi: dal 2014 ad agosto 2019 in Puglia sono stati approvati contributi europei (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) per un valore di 1 miliardi e 680 milioni di euro (*), ma soltanto il 16% di essi, pari a 273,5 milioni di euro, è stato effettivamente incassato dalle imprese che hanno presentato i progetti. È quanto emerso da un’analisi presentata a MECSPE 2019 da Gruppo Del Barba, società che opera da oltre vent’anni nel settore della finanza agevolata.

È stato rilevato che al 31 agosto di quest’anno, in Puglia sono stati approvati 5.627 progetti presentati all’Unione Europea. In particolare, l’analisi svolta ha riguardato i fondi destinati alla ricerca e innovazione (1.395.275.552 euro) e quelli per la competitività delle imprese (285.223.024 euro).

“La nostra analisi - dichiara Stefano Ciacciarelli Direttore Generale Gruppo Del Barba - evidenzia come molto spesso le aziende si trovino in difficoltà nell’utilizzare i fondi che vengono approvati a livello europeo e non solo. Anche in Puglia, come in altre parti del Paese ad eccezione di pochi casi virtuosi, ci troviamo di fronte alla difficoltà delle imprese di portare a termine l’iter progettuale fino ad incassare i fondi approvati. Può essere una questione di burocrazia o mancanza di strumenti e risorse in grado di finalizzare i progetti. Le imprese - continua Ciacciarelli - non possono perdere simili occasioni, ma devono semplicemente affidarsi a chi ha competenze e conoscenze approfondite di questi processi”.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA. A Bari sono stati approvati il 41,5% di tutti i progetti pugliesi per un valore complessivo di oltre 221 milioni di euro, ma soltanto il 31,5% sono stati incassati dalle imprese, dato che colloca Bari all’ultimo posto nella regione. Lecce è al secondo posto per numero di progetti approvati (1.067) pari al 19% del totale regionale e che ammontano a circa 92,6 milioni di euro. Il 42,5% di questi fondi sono stati già incassati attribuendo al capoluogo salentino la seconda migliore performance regionale.

È Taranto, con il 43,7% di finanziamenti già riscossi dalle imprese, la prima in Puglia, con un totale di 596 progetti approvati (10,6% sul totale regionale) e quasi 36 milioni di euro finanziati. A Foggia sono 557 i progetti approvati che hanno raccolto circa 42,7 milioni di euro. La percentuale dei pagamenti si attesa al 38,5%. Nella provincia di Barletta, Andria e Trani (BAT) sono 29,3 milioni i contributi approvati per 543 progetti. I soldi già incassati dalle imprese locali sono pari al 40,9% del totale. Brindisi è, fanalino di coda, sia per numero di progetti (397) che contributi approvati (25,4 milioni di euro) e pagamenti riscossi (35,4%).

L’analisi di Gruppo Del Barba rileva, inoltre, che ci sono 132 progetti che coinvolgono più comuni contemporaneamente e che rappresentano la quota più consistente dei contributi approvati (1 miliardo e 243 milioni di euro, 74% del totale regionale), ma che evidenziano il dato più basso dei pagamenti (9,2%).

(gelormini@affaritaliani.it)