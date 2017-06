Medimex, al Castello di Bari: David Bowie e Iggy Pop by Masayoshi Sukita

David Bowie e Iggy Pop in ventitré immagini di Masayoshi Sukita mai viste in Italia. Gli scatti, realizzati durante la sessione fotografica dalla quale venne tratta la copertina dell’album Heroes, vengono presentati in esclusiva per il Medimex. Saranno esposti insieme ad altre trentasette istantanee della stessa seduta nella mostra David Bowie & Masayoshi Sukita : Heroes - 40° anniversario , in programma al Castello Normanno Svevo di Bari dal 9 giugno al 2 luglio 2017.









Con la personale del grande fotografo giapponese per il quarantennale del disco che segnò l’incontro tra i due musicisti, il Medimex celebra anche per immagini Iggy Pop, atteso sabato 10 giugno sul palco di piazza Prefettura per l’unica data del suo tour mondiale.

David Bowie e Iggy Pop sono ritratti insieme in quattro delle ventitré foto inedite in Italia, che con tutte le altre della mostra di Ono Arte raccontano uno dei momenti cruciali della storia del rock. La sessione fotografica durò solo due ore. "David - ricorda Sukita - si muoveva in continuazione, cambiava espressioni, voleva esprimere la sua energia, io ci vedevo anche un pizzico di follia, di surrealismo". Solo dopo alcuni mesi dalla seduta Bowie contattò Sukita per chiedergli se poteva utilizzare una delle immagini per la cover del secondo album della trilogia berlinese.

"Gli mandai una ventina di scatti e segnai i tre che preferivo. Un giorno - continua Sukita - mi chiamò e mi chiese una di quelle foto. Ma non sapevo ancora che sarebbe diventata la copertina di Heroes". Tra l’altro, lo shooting non fu mai commissionato a Sukita dalla casa discografica di Bowie, ma accordato tra i due in occasione della permanenza di Bowie in Giappone per la promozione del primo album da solista di Iggy Pop, The Idiot. Un conferma della relazione non solo professionale, ma anche artistica, tra Sukita e Bowie.





Una relazione nata nel 1972 quando il fotografo arrivò a Londra per immortalare Marc Bolan e i T-Rex. Sebbene non sapesse chi fosse Bowie, decise di andare ad un suo concerto perché irresistibilmente attratto dal cartellone di The Man Who Sold the World che lo promuoveva. "Il mio sguardo fu catturato dal suo genio creativo, mentre lo osservavo muoversi sul palco insieme a Lou Reed, e mi apparve subito differente dagli altri rock and rollers. Era assolutamente da fotografare".





Sukita riuscì finalmente ad incontrare Bowie di persona grazie all’aiuto dell’amica e stylist Yasuko Takahashi, che era già stata la mente delle prime sfilate londinesi di Kansai Yamamoto, l’autore dei costumi di scena di Bowie ai tempi di Ziggy Stardust, altro periodo al centro della mostra in programma al Medimex. Takahashi propose un portfolio con i lavori di Sukita all’allora manager di Bowie che gli accordò uno shooting. E da allora cominciò una relazione professionale e umana tra i due che sarebbe durata sino alla scomparsa del musicista inglese.





Nel 1973 Sukita ritrasse di nuovo Bowie, sia negli Stati Uniti che durante il suo primo tour in Giappone. Ma l’incontro indubbiamente più significativo avvenne nel 1977, quando Bowie tornò a Tokyo con Iggy Pop e realizzò la sessione fotografica che fece nascere l’iconica copertina di Heroes. L’omaggio a David Bowie negli scatti di Sukita è uno degli appuntamenti di punta del Medimex International Festival & Music Conference, in programma a Bari dal 9 all’11 giugno, con un fitto programma di concerti. Oltre ad Iggy Pop, attesi, tra i tanti, la cantante americana Solange per l’unica data italiana e gli Slowdive per l’anteprima del loro tour. E ancora, incontri con artisti, tra cui Gaetano Curreri, Calcutta, Raf, Fabrizio Moro, Samuel e Cosmo, esperti, professionisti del settore, mostre e attività collaterali. Dettagli su www.medimex.it





David Bowie & Masayoshi Sukita: 40°anniversario - Heroes

Castello Normanno Svevo, Piazza Federico II di Svevia 4 Bari , 70122 Bari dal 9 giugno al 2 luglio 2017 tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00) per informazioni su biglietti e modalità di accesso www.medimex.it

(gelormini@affaritaliani.it)

©Photo by Sukita - David Bowie