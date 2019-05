Medimex - Taranto, il Programma Live e le Scuole di Musica

Si completa la line-up dei live in programma dal 7 al 9 giugno al Medimex 2019, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds che si terrà a Taranto dal 5 al 9 giugno. Agli annunciati headliner Cigarettes After Sex ed Editors (7 giugno), Liam Gallagher (8 giugno) e Patti Smith (9 giugno), sul main stage della Rotonda del Lungomare si aggiungono, ad apertura delle tre serate, il 7 giugno Julielle, l’8 giugno JoyCut e King Hammond & The Rude Boy Mafia e il 9 giugno i Kalàscima. Le prevendite dei biglietti e degli abbonamenti per le tre serate sono attive sul circuito vivaticket.

Novità di quest’anno, il palco di Villa Peripato, dove in contemporanea al main stage si terranno il 7 e 8 giugno due serate di concerti a ingresso gratuito. Il 7 giugno sono previsti Clock DVA, Giunto di Cardano, James Senese con Napoli Centrale e Ensi in coppia con Johnny Marsiglia, mentre l’8 giugno saranno di scena GioEvan, la Woodstock Special Project Band, La Municipàl e Asian Dub Foundation.

Sul main stage si parte venerdì 7 giugno, alle ore 20.00, con una tappa del tour Aliens and Flowers della salentina Julielle, al secolo Giulia Migliore, portavoce di un raffinato elettro pop. Alle ore 21.00 riflettori sul dream pop degli americani Cigarettes After Sex, la band texana (di stanza a New York) diventata uno dei maggiori fenomeni della scena indie grazie al ‘passa parola’ e a decine di milioni di visualizzazioni su youtube. Il singolo d’esordio autoprodotto, “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”, ne ha totalizzate 46 milioni, “Affection” oltre 23 milioni. Nel 2017 il debutto in formato “large” con un album che porta il nome del gruppo.

Alle ore 22.30 saliranno sul palco gli Editors, la neo post-punk band composta che di recente ha pubblicato “The Blanck Mass Sessions”, disco che ospita in veste più elettronica e sperimentale alcune tracce dell’album “Violence” del 2018, cioè così come erano state inizialmente pensate dal procuder Blanck Mass.

Sabato 8 giugno, sempre sul main stage, la serata si apre alle ore 20.00 con i bolognesi JoyCut, dark wave band esibitasi lo scorso anno al festival di Robert Smith dei Cure e attesa a Taranto con l’opera prima “Komorebi” realizzata con il regista Asato Sakamoto e presentata alla Biennale Musica di Venezia. Alle ore 21.00 concerto degli inglesi King Hammond & The Rude Boy Mafia, in arrivo con il loro groove caraibico a base di ritmi in levare.

Alle ore 22.15 l’atteso live di Liam Gallagher, che si esibisce a Taranto il giorno dopo l’uscita nel Regno Unito e Irlanda di “Liam Gallagher: As It Was”, il documentario che racconta l’avventura da solista del musicista inglese dopo l’esperienza con gli Oasis, avviata con l’album “As You Were”, le cui canzoni interpreterà sul palco della Rotonda del Lungomare insieme ad alcuni dei grandi successi della sua ex band.

Domenica 9 giugno, sul main stage, si inizia alle ore 20.30 con il K Tour dei Kalàscima, formazione che porta in giro per il mondo il loro personale sounds che ridisegna la tradizione con un suono urbano e contemporaneo. Alle ore 21.30 il live della “sacerdotessa del rock” Patti Smith, che a Taranto rievocherà gli storici concerti di Bologna e Firenze con i quali nel 1979 in Italia tornarono i grandi raduni rock dopo la stagione degli incidenti.

Particolarmente ricca la programmazione sul palco di Villa Peripato, che prevede, venerdì 7 giugno alle ore 20.00, i britannici Clock Dva, epigoni della scuola dei Kraftwerk. Alle ore 21.00 appuntamento con il Kadima Live dei Giunto di Cardano, alternative band foggiana con venature psichedeliche. Alle ore 22.00 il sassofonista James Senese presenta “Aspettanno ‘o tiempo” con lo storico gruppo Napoli Centrale composto da Luigi De Rienzo (basso), Agostino Marangolo (batteria) ed Ernesto Vitolo (tastiere). Alle ore 23.00 ultimo set della serata con i rapper Ensi e Johnny Marsiglia e il loro show all’insegna del puro freestyle.

L’8 giugno, sempre sul palco di Villa Peripato, si inizia alle ore 20.00 con lo spettacolo “Capta – Tornate sovrumani” appositamente pensato per il Medimex dal cantautore, poeta e artista di strada GioEvan, di scena con la sua band, allargata a Roberto Dellera (bassista degli Afterhours) ed Enrico Gabrielli, il polistrumentista, scrittore e produttore discografico meglio noto con lo pseudonimo di Enro Winston.

Alle ore 21.00 appuntamento con la Woodstock Special Project Band composta dal gruppo barese The Good Ole Boys e dagli artisti Giò Sada, Erica Mou e Nabil dei Radiodervish, tutti insieme per un omaggio al cinquantennale dello storico festival americano. Alle ore 22.00 sul palco, con il Bellissimi Difetti Tour, sale La Municipàl, il gruppo salentino dei fratelli Carmine e Isabella Tundo che fa del pop crepuscolare la sua matrice stilistica. Alle 23.00 chiudono la programmazione gli Asian Dub Foundation. Lo storico gruppo dal suono inconfondibile che è una combinazione di jungle, linee di basso indu-dub, chitarre punk rock, sitar e samples indiani, che ha visto il ritorno del bassista e fondatore DR DAS e del cantante Ghetto Priest, a Taranto per rievocare l’album cult “Rafi’s Revenge”.

Gli artisti Julielle, Joy Cut, King Hammond & The Rude Boy Mafia, Kalascima, Clock DVA, Giunti di Cardano, James Senese & Napoli Centrale, Ensi, GioEvan, The Good Ole Boys con Erica Mou, Nabil e Jo Sada, La Municipal e Asian Dub Foundation sono stati selezionati attraverso un avviso pubblico rivolto ad operatori italiani e internazionali.

Su altro alfronte, dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio al produttore degli U2, Marc Urselli. Docenti di primo piano per le scuole di musica del Medimex, International Festival & Music Conference in programma a Taranto dal 5 e 9 giugno. Nel capoluogo ionico tornano Puglia Sounds Musicarium e Songwriting Camp, i due prestigiosi appuntamenti con la formazione ai quali si affianca, come lo scorso anno, Musicarium Advanced, spazio interamente riservato ai professionisti (iscrizioni sul sito www.medimex.it).

In programma lezioni sui mestieri della musica e i segreti per scrivere, produrre e promuovere canzoni con un team rinnovato di professionisti del settore. Oltre a Beppe Vessicchio e Marc Urselli, del gruppo di docenti fanno parte il produttore discografico Tommaso Colliva, vincitore (come Marc Urselli) di un Grammy Award,Tiziano Russo, autore di videoclip per Ghali, Francesco Gabbani, Negramaro e molti altri big della scena musicale italiana, Matteo Zanobini, manager di Brunori Sas e consulente artistico, tra i tanti, di Vinicio Capossela, Marc Plotkin, musicista, producer e startupper considerato dal settimanale di economia Bloomberg BusinessWeek tra i 25 migliori imprenditori musicali.

E, ancora, Antonella Rizzi, avvocato fiduciario dei più importanti artisti e autori italiani in tutto il mondo, la cantante e autrice Carolina Bubbico, il mago dell’illuminotecnica e vincitore del Premio Abbiati, Gianluca Cappelletti, il fondatore dell’agenzia di digital strategy Exploding Bands, Giuseppe Tatoli, che segue molti artisti, da Liguabue a Mahmood, l’imprenditrice musicale Francesca Rubino, curatrice di tanti tour di artisti italiani e internazionali, da Laura Pausini a Peter Gabriel, il fotografo Giovanni Canitano, che ha immortalato i grandi del rock, da Bob Dylan ai Rolling Stones, e l’art director Paolo De Francesco, autore di copertine per più di 400 artisti, tra cui Mika e Fiorella Mannoia.

Le lezioni del Musicarium e del Songwriting, rivolte a chi vuole entrare in contatto con il mondo professionale della musica e accrescere le proprie competenze artistiche, si terranno nell’Istituto musicale Paisiello, in via Duomo, mentre la sede dell’Università, sempre in via Duomo, sarà il luogo dove si terranno gli incontri del Musicarium Advanced, percorso destinato a coloro i quali nel mondo della musica già lavorano e si propongono di affinare le proprie conoscenze e strategie.

Puglia Sounds Musicarium è una scuola a cura di Ernesto Assante e Stefano Senardi pensata per offrire, in maniera aperta e non selettiva, un approccio corretto e formativo alle discipline della musica con lezioni in programma il 7 e 8 giugno dedicate ad altrettanti temi trasversali e significativi delle professioni della musica: “Scrittura di musica e parole” (Beppe Vessicchio), “Autoproduzioni” (Antonella Rizzi), “Social Media Marketing (Giuseppe Tatoli), “Palchi e luci” (Gianluca Cappelletti), “Vocal Coach” (Carolina Bubbico), “Video” (Tiziano Russo), “Management” (Matteo Zanobini) e “Impresa musicale” (Francesca Rubino). Iscrizioni entro il 1° giugno.

Per il Musicarium Advanced, riservato ai professionisti, sono previsti il 6, 7 e 8 giugno i perfezionamenti in “Ingegneria del suono e produzioni” (Marc Urselli e Tommaso Colliva), “Fotografia e art direction” (Giovanni Canitano e Paolo De Francesco) e “Music Marketing e Comunicazione Digitale” (Marc Plotkin e Giuseppe Tatoli). Iscrizioni entro il 27 maggio.

Songwriting Camp, anche quest’anno organizzato con la collaborazione di Sony/ATV, è destinato a 16 autori/produttori è pensato per apprendere e perfezionare le diverse discipline della musica: da come seguire le reference musicali alla ricerca del giusto brano per il giusto interprete. Per quattro giorni, dal 6 al 9 giugno, le aule dell’Istituto musicale Giovanni Paisiello si trasformeranno in studi di registrazione e gli artisti selezionati lavoreranno a stretto contatto con alcuni dei principali autori e producer della nuova scena musica italiana. Iscrizioni entro il 27 maggio.

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell'ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali. www.pugliasounds.it.

