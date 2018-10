'MEET in Cucina', il grande meeting dei cuochi pugliesi

Meet in Cucina Puglia è il congresso di cucina regionale dedicato a cuochi, ristoratori e professionisti dell’horeca della Puglia e delle regioni limitrofe, organizzato in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Puglia, l’Associazione Cuochi Baresi e con le altre delegazioni provinciali della Puglia, con il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi e in condivisione con le istituzioni locali.

Meet in Cucina Puglia è una giornata di incontro e di confronto delle conoscenze e delle esperienze tra i professionisti del settore per accendere i riflettori sul territorio, sulla cucina regionale e sull’intero comparto enogastronomico e agroalimentare della regione.

Dopo quattro edizioni in Abruzzo e la prima edizione organizzata nelle Marche, nel 2018 MEET in CUCINA continua il suo viaggio e l'8 ottobre approda a Bari a Eataly; il tempio dell'enogastronomia nazionale in Fie del Levante.

Sul palco dell’Area Congresso si alternano le relazioni di 8 tra i migliori cuochi della Puglia, mentre nell’Area Espositori sono disposti gli stand degli enti e delle aziende di produzione e di distribuzione che potranno incontrare il pubblico per far conoscere i propri prodotti e servizi. Il panel barese prevede gli interventi di Andrea Cannalire - 'Cielo' Relais La Sommità Ostuni, Franco Ricatti - 'Bacco' Barletta, Antonio Zaccardi - 'Pashà' Conversano, Stefano Di Gennaro - 'Quintessenza' Trani, Teresa Galeone Buongiorno - 'Già Sotto l'Arco' Carovigno, Felice Lo Basso - 'Felix Lo Basso' Milano e 'Memorie' Trani, Angelo Sabatelli - Monopoli e Putignano, Felice Sgarra - 'Umami' Andria.

Accendere i riflettori sulla cucina e sulle eccellenze agroalimentari dei territori, favorire l’incontro di cuochi e operatori del settore, stimolare l’aggiornamento professionale e il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze tra i cuochi per elevare la qualità della proposta gastronomica e dell’accoglienza sono i principali obiettivi di un’iniziativa che sta riscontrando grande entusiasmo.

A Meet in Cucina intervengono cuochi relatori che hanno il desiderio di condividere con i propri colleghi l’adozione di “buone idee e di buone pratiche” per apportare significativi miglioramenti alla gestione della cucina e dell’attività di ristorazione, nell’ideazione e realizzazione delle ricette, nell’utilizzo di tecniche e tecnologie per conservare ed esaltare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali delle materie prime e dei prodotti locali, raggiungendo un livello qualitativo riconosciuto dalla critica nazionale e internazionale.

Programma

9,30 Presentazione e saluti istituzionali

10,00 Franco Ricatti – Bacco, Barletta

10,30 Antonio Zaccardi – Pasha, Conversano

11,30 Andrea Cannalire – Cielo Relais La Sommità, Ostuni

12,30 Teresa Galeone – Già sotto l’arco, Carovigno

13,30 pausa

14,30 Felice Sgarra – Umami, Andria

15,30 Angelo Sabatelli – Angelo Sabatelli, Putignano

16,30 Stefano Di Gennaro – Quintessenza, Trani

17,30 Felice Lo Basso – Felix Lo Basso Restaurant Milano e Memorie, Trani

(gelormini@affaritaliani.it)