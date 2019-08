Meloni a 'la Piazza' a Ceglie lancia la manifestazione di Fd'I a Roma

Esordio al femminile per "La Piazza", la kermesse con i big della politica italiana - voluta da Angelo Maria Perrino - organizzata da Affaritaliani.it in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica (Br).

Si apre venerdì 30 agosto, dalle ore 20 alle ore 21, con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che interverrà in piazza Plebiscito, (appuntamento tutte le sere - venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica primo settembre - a partire dalle ore 20 in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi).

Occasione per tornare a rilanciare la manifestazione prevista dalla Lega e Fratelli d'Italia a Roma a metà ottobre, al centro di una serie di commenti e contestazioni: "Stiamo vivendo il paradosso nel paradosso -dichiara il deputato pugliese di Fd'I Marcello Gemmato - la chiamata di Giorgia Meloni agli italiani a manifestare in piazza Montecitorio contro un governo innaturale, da qualcuno viene definita iniziativa eversiva o di estrema destra".

"Mi chiedo - prosegue Gemmato - cosa ci sia di diverso dalla manifestazione del 2 dicembre 2006, quando una folla oceanica scese in piazza contro il governo Prodi II e la sua manovra finanziaria, e da cui sarebbe nato il centrodestra. È questo il momento giusto per scendere in piazza, insieme a tutti coloro che vogliono manifestare il loro dissenso - indipendentemente dal partito che votano, senza bandiere ma solo con il nostro tricolore - contro un governo innaturale e frutto di giochi di Palazzo".

"Se al popolo italiano non è data la possibilità di dirlo nelle urne, gli sia concesso di farlo nelle piazze. - conclude Gemmato - dalla Puglia sono già centinaia le adesioni. Tutti in piazza con il tricolore".