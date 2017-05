'Memorie di Negroamaro' di Valentina Perrone

“Ci sono memorie che restano per sempre dentro noi stessi e che mai leveranno l’ancora per partire verso porti nuovi, perché il nostro è l’unico cuore dove vogliono rimanere, immensamente lontane dall’oblio e da ogni sua forma”. Scrive così Valentina Perrone nel suo nuovo romanzo, in uscita il prossimo 26 maggio.





La giornalista e scrittrice salentina, a un anno e mezzo dalla pubblicazione del suo libro d'esordio “Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla” (Ed. Esperidi), torna con un romanzo intenso e coinvolgente. Si chiama “Memorie di Negroamaro”, edito anch'esso da Esperidi, e in copertina riporta una foglia della vite di Negroamaro, scatto realizzato dal fotografo Cristian Scarciglia.

Narra la storia di Alessandra, giovane salentina che si trasferisce a Milano per insegnare in un liceo, ma la sua nuova vita, accanto al compagno Paolo, viene interrotta da una telefonata: poche parole del tutto inattese la riportano nella sua terra, il Salento, per risvegliare, in una manciata di giorni, un passato da cui credeva di essere guarita e per il quale perderà, forse, pezzi del suo presente.

Dopo il grande successo di “Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla”, la penna di Valentina Perrone si conferma ancora una volta profonda e significativa pur nello stile semplice che la caratterizza, narrando vite comuni segnate da destini per nulla banali. Linfa del suo inchiostro è sempre il coraggio, espresso lungo un viaggio che ripercorre a ritroso pagine che racchiudono memorie indissolubili. Tutto accade nel Salento, fatto grande dalla sua gente, dai suoi profumi, dai suoi frutti, da ogni frammento che lo rende punto fermo nel cuore di chi, in esso, vede le sue radici.

La presentazione ufficiale del libro si terrà il 26 Maggio a Guagnano, terra natia della scrittrice, alle 19 presso il Museo del Negroamaro di Via Castello. ​Dialogherà con l'autrice Silvia Grasso, sociologa. Interverranno Stefania Arnesano, avvocato, e Claudio Martino, editore. La cornice musicale sarà curata da Eleonora Carbone (arpa classica). L'evento, organizzato da Edizioni Esperidi e Pro Loco Guagnano '93, è inserito nella rassegna nazionale de’ “Il Maggio dei Libri”; ad esso prenderanno parte le aziende Tenuta Marano e Home Cremis.