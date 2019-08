'Meraviglioso Modugno', a Polignano con Al Bano, Ermal Meta e Clementino

Polignano a Mare celebra il suo cittadino più famoso con 'Meraviglioso Modugno', una serata evento - promossa da Comune di Polignano, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds - a sessant’anni da Piove, che ha come tema Una goccia nel mare, in cui i protagonisti interpretano i brani più celebri di Domenico Modugno affiancandoli a loro brani.

Dopo l’annuncio del Premio Modugno 2019 a Ermal Meta, voluto per la prima volta dalla Famiglia Modugno, l’amministrazione comunale ha deciso di assegnare ad Al Bano il premio Città di Polignano a Mare 2019, che sarà consegnato nel corso della serata. Sul palco si alterneranno, in ordine di apparizione: Shade, Luca Barbarossa, Dimartino, Anna Tatangelo, Cordio, Ermal Meta che riceverà il Premio Modugno 2019, Giordana Angi, Avion Travel, Alberto Urso, La scapigliatura e il vincitore del Premio Città di Polignano a Mare 2019 Al Bano. La serata è presentata da Maria Cristina Zoppa conduttrice di EraOra su RAI RADIO LIVE media partner dell’evento, il cantautore Diodato e l’attore e cantante Marco Cocci.

Anche quest’anno si rinnova la partnership con la Federazione Autori - che rappresenta molti dei più importanti Autori professionisti italiani che hanno creato gran parte della Cultura popolare del nostro Paese e l’hanno resa famosa nel mondo - finalizzata a stimolare e incentivare la creatività nei giovani attraverso l’esempio della vita e della produzione artistica di un grande artista e dei numerosi ospiti della serata.

Inoltre Meraviglioso Modugno raddoppia con una seconda serata, il 7 agosto ore 21.15 Piazza Aldo Moro ingresso gratuito, con il concerto di Clementino, tra i maggiori rappresentanti della scena rap italiana che ha da poco pubblicato il nuovo disco Tarantelle.

Meraviglioso Modugno è promosso da Comune di Polignano, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds con la direzione artistica di Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa (Rai Radio Live).

Nata nel 2011 come evento inaugurale del Medimex, a Bari, l’iniziativa si tiene dal 2013 a Polignano a Mare, dove l’amministrazione comunale ha deciso di creare "Un palco naturale, uno studio virtuale, un archivio della memoria e un laboratorio di giovani talenti".

In questi anni Meraviglioso Modugno ha ospitato i più grandi esponenti della canzone italiana, Vinicio Capossela, Daniele Silvestri, Negramaro, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Piero Pelù, Enrico Ruggeri, Morgan, solo per citarne alcuni. Anche quest’anno rende omaggio all’artista pugliese più famoso nel mondo attraverso la sensibilità di differenti generazioni rappresentate da grandi interpreti, ognuno dotato di una spiccata personalità musicale.

La manifestazione si propone di sottolineare l’eredità lasciata da Modugno, facendo in modo che gli artisti ospiti propongano anche brani della propria produzione musicale in grado di incarnare lo spirito non-convenzionale e da cantattore di Mister Volare.

Alla conferenza di presentazione, nella Presidenza regionale, hanno partecipato il direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione, Aldo Patruno, il sindaco di Polignano Domenico Vitto e Maddalena Tulanti del Cda del Teatro Pubblico Pugliese.

Il sindaco Domenico Vitto ha anche annunciato la creazione di uno spazio museale e interattivo dedicato alla musica d’autore, nel vecchio museo Pascali nel centro storico, magari da dedicare proprio a Domenico Modugno: “Il progetto . ha detto il sindaco Vitto - è già stato finanziato ed è per una casa della musica d’autore, però vogliamo con l’aiuto della famiglia farla diventare il museo Domenico Modugno, che insieme al museo Pino Pascali sarebbe un’occasione importante. Polignano le canzoni di Modugno le ricorda tutte con emotività, perché è stato il cantautore ch eha cambiato la storia della musica italiana. Nel ’58, c’è stata la canzone conosciuta come “Volare”, c’è stato anche il boom dell’economia italiana, è cambiato tutto, e si è trovato anche in un momento particolare della nostra nazione. Polignano è uno dei paesi più belli di Puglia con tre eventi che ne esaltano la bellezza: il Libro Possibile, la di tuffi gara Red Bull e questa manifestazione dedicata a un nostro concittadino così importante”.

Per Aldo Patruno “Quest’anno raddoppiamo le giornate, arricchendole di ospiti e di premi. Il città di Polignano andrà ad Al Bano e il Premio Modugno per Ermal Meta. L’ultimo disco “Tarantelle” del rapper Clementino che sarà ospite il 7 è perfettamente in linea con la tradizione popolare pugliese ed integrato nel sistema di Puglia Sounds, che il sistema di accompagnamento e sviluppo della musica pugliese in tutto il suo florilegio, dalla musica d’avanguardia alla musica popolare, comprendendo perfino le bande e i cori. Meraviglioso questo vuole interpretare, l’identità di questa terra”.

(gelormini@affaritaliani.it)