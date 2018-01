Mibact, nuove risorse a Bari per Teatro Margherita e Mercato del Pesce

Con una nota diffusa il Comune di Bari comunica che il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, ha firmato - in queste ore - il decreto che concede nuovi finanziamenti utili al completamento dei lavori per il restauro e la valorizzazione del Teatro Margherita e dell'ex Mercato del Pesce che erano stati finanziati dalla Regione Puglia.





Nello specifico, si tratta di 1,9 milioni per l’ex mercato di piazza del Ferrarese e di 2 milioni per il Margherita. Seguiranno nei prossimi giorni i provvedimenti che contengono un finanziamento di 5 milioni di euro per la ristrutturazione di Palazzo San Gaetano, nella città vecchia, di proprietà della Fondazione Petruzzelli.

"La stazione appaltante del Mibact, in sede di esecuzione delle opere, ha verificato un'evidenza archeologia di straordinario valore nell'immobile che ospitava il mercato del pesce", riporta la nota, "Questo ha reso necessaria una modifica al progetto iniziale finalizzata a realizzare un consolidamento degli ordini strutturali molto significativo. Nelle scorse settimane, infatti, è stato approvato un nuovo progetto esecutivo per valorizzare questo ritrovamento, che sarà lasciato in vista a favore dei baresi e dei tanti visitatori".





"Come prevedibile, queste modifiche hanno richiesto un adeguamento sia nei tempi sia nei costi, che sono dunque aumentati. Per quanto riguarda il Margherita, invece, i 2 milioni di euro saranno necessari a finanziare il secondo lotto dei lavori che prevede il completamento del foyer superiore, la realizzazione di tutte le strutture per il bar - ristorante completo di arredi, oltre alla parte tecnologica per gli spettacoli dal vivo (graticcia e area musicale)".





"Questi lavori - prosegue la nota - sono inoltre in perfetta sintonia con la scelta della stazione unica appaltante del MIbact di spostare tutti gli impianti di climatizzazione dal sottotetto, come inizialmente previsto, alle fondamenta del teatro, e quindi nella parte bassa. Questo permetterà di migliorare di gran lunga le performance dell’immobile".

Grazie a questo finanziamento, che coprirà per intero la realizzazione dei lavori, il Comune potrà già avviare, per la prossima primavera, le procedure della gara per la gestione prevedendo l’utilizzo degli immobili riqualificati in tutte le loro parti e con tutte le possibili funzioni.





“Ringrazio il ministro Franceschini - commenta Antonio Decaro - per aver mantenuto l’impegno preso con la città di Bari durante la sua ultima visita in occasione della riapertura del Castello. Per noi è fondamentale ricevere questi fondi che ci permetteranno di completare la riqualificazione di due contenitori storici tra i più importanti della città".





"Il nuovo volto del Teatro Margherita e del Mercato del Pesce - sottolinea il Sindaco - cambierà completamente l’assetto di questa parte di Bari e, speriamo, ci aiuterà a costruire una nuova immagine, culturale ed europea, della nostra città".

"Siamo fiduciosi anche sul finanziamento che servirà a riqualificare palazzo San Gaetano - conclude Decaro - una parte importante del patrimonio della fondazione Petruzzelli che servirà ad ampliare l’offerta culturale oltre che ad ottimizzare i costi sostenuti dall’ente lirico”.

​(gelormini@affaritaliani.it)