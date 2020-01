MICE, Pugliaconvegni il network prolunga-eventi unico in Italia

La vivacità del segmento, sempre più largo, del MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) non conosce limiti e il settore - in crescita costante, nonostante l’andamento in salita dell’economia - non cessa di presentare realtà operative, che quotidianamente si sforzano di garantire qualità dei servizi e adesione innovativa alle caleidoscopiche esigenze dei rispettivi clienti.

Pugliaconvegni è un network, unico in Italia (non esistono altri network simili nel contesto nazionale), in costante crescita, ideato e gestito con l’obiettivo di offrire, attraverso il web (sito e social), ampia e migliore visibilità ai più importanti convegni che si svolgono in Puglia.

“Dal 2014 i servizi di Pugliaconvegni - dichiara Michele Papavero founder del network - rappresentano una novità nel panorama della Meeting Industry pugliese. Dopo una fase iniziale non proprio facile, utile però a farsi ed apprezzare dai più importanti organizzatori dei convegni che si svolgono in Puglia e dai loro clienti, da circa due anni Pugliaconvegni è un piccolo punto di riferimento nel panorama della comunicazione, soprattutto quando si desidera continuare a tenere accesi i riflettori sull’evento, anche dopo i saluti che caratterizzano la fine dei lavori in sala”.

Servizi integrati e selezionabili, che vanno da un portale internet - www.pugliaconvegni.it - con 268.000 visualizzazioni di pagina (fonte Google Analytics) a una pagina Fb - www.facebook.com/pugliaconvegni - con 12.250 fan (+ 3mila rispetto al 2018) e 26mila bacheche raggiunte in media ogni 7 giorni (esclusi i periodi di ferie e le festività, quando l’attività congressuale è pari a ‘zero’). Fino alla collaborazione con Affaritaliani.it - Puglia, con redazionali e ripresa in pagina degli eventi stessi.

Ben 1.070.000 le bacheche raggiunte nel 2019, attraverso i post di presentazione dell’evento (collegato al portale internet), le fotogallery e i videoreportage sullo stesso. Per un totale di 138 video pubblicati nel 2019, quasi il doppio rispetto a quelli caricati nel 2018 (76).

Entrambi completati da un canale Youtube - www.youtube.com/c/pugliaconvegni - con 849 video e oltre 241mila visualizzazioni. Il canale, infatti, funziona come videoteca e torna utile a quanti non hanno ancora il profilo facebook.

“Il settore che ci garantisce maggiori soddisfazioni è quello medico - sottolinea Papavero - anche se ci piace spaziare dall’agroalimentare, al turismo, passando per la cultura, l’economia, la giurisprudenza e le tecnologie”.

“Due gli obiettivi da raggiungere durante il 2020 - conferma con ottimismo Papavero - annoverare tra i nostri partner anche realtà pubbliche e private salentine e riuscire a convincere alcuni addetti stampa sulle intenzioni di Pugliaconvegni, che non vuole sostituirsi alla loro preziosa attività, ma si propone di arricchirla per renderla un po’ più efficace, considerate le difficoltà che si incontrano oggi quando si devono organizzare (con successo) incontri con i giornalisti e l’importanza di proiettare al meglio l’evento, con i suoi protagonisti, anche sui social network, dove - è bene sottolinearlo - non esistono limiti geografici o temporali”.

Fiore all'occhiello del network resta il servizio di video-approfondimento. Un efficace mezzo per diffondere nel tempo e senza limiti geografici i contenuti trattati dai relatori a vantaggio dei soggetti promotori, di chi non è riuscito a partecipare all'evento e di chi, intervistato, ritroverà le sue dichiarazioni sui social sempre disponibili.

Lo stesso servizio poi, quando è richiesto dalle Università, si trasforma in strumento della cosiddetta ‘Terza Missione’, ovvero dell’insieme delle attività con le quali le Università entrano in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di insegnamento (prima missione, basata sull’interazione con gli studenti) e di ricerca (seconda missione, basata sull’interazione prevalentemente con le comunità scientifiche o dei pari). Con la Terza Missione le Università entrano in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rendono quindi disponibili a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabili e dipendenti dal contesto.

