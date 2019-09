Michele Armenise a Bari Japigia 'If Possible Make Love'

‘If Possible Make Love’, il nuovo fashion brand pugliese di Michele Armenise, giovane designer barese, che a Bari il 20 settembre 2019 alle 19,30 nei giardini di Villa De Sario in Via Caldarola 3, presenta la sua collezione Primavera/Estate 2020 di ‘If Possible Make Love’, la novità che si sta facendo strada nella moda dedicata alle giovani generazioni.

La presentazione, dal titolo ‘Love in Wonderland’, animerà i giardini di Villa De Sario, elegante complesso ottocentesco che si erge in Via Caldarola, nel quartiere Japigia di Bari. Il giardino è completamente nascosto alla vista e visibile solo dall’alto: verrà aperto in esclusiva per l’evento di lancio del brand, che si pone come scopo quello di promuovere a livello globale l’amore come scelta in tutte le sue forme, andando oltre etnie, sessualità, religioni.

I valori del brand, amicizia, diversità, uguaglianza e amore, sono interpretati e trasmessi nei capi della collezione che sarà presentata per la prima volta a un pubblico di addetti ai lavori nella serata del 20 settembre.

‘If Possible Make Love’ è un progetto del fashion designer barese Michele Armenise, classe 1999, dedicato ai Millenials e alla Generazione X, ai loro sogni, alle loro paure, che ha preso vita quest’anno con una collezione di capi unisex, universali, unici. I capi IPML sono al contempo sportivi&sofisticati, pensati per andare oltre gli stereotipi e celebrare la libertà in tutte le sue forme. è un progetto del, classe 1999, dedicato ai Millenials e alla Generazione X, ai loro sogni, alle loro paure, che ha preso vita quest’anno con una collezione di capi unisex, universali, unici.sono al contempo sportivi&sofisticati, pensati per andare oltre gli stereotipi e celebrare la libertà in tutte le sue forme.

Il progetto è tra i vincitori del PIN, l’iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia rivolta ai giovani, che intendono realizzare progetti imprenditoriali innovativi ad alto potenziale di sviluppo locale e con buone prospettive di consolidamento, rafforzando le proprie competenze.

Design style - La particolare attenzione al design e alla scelta dei tessuti caratterizza tutti i capi firmati IPML, non solo definendo uno standard di qualità degno di un marchio 100% Made In Italy, ma restituendo ai prodotti un’immagine fortemente riconoscibile anche nei colori e nelle finiture. Ogni capo vuole raccontare, attraverso un’estetica urban style, le nuove tendenze del fashion a cui il brand ‘If Possible Make Love’ è particolarmente sensibile.