MICHELE EMILIANO: "CONTRARIO A LARGHE INTESE"

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dichiara, tenendo a precisare: "Con l'On. Berlusconi ho sempre intrattenuto rapporti di rispetto e di umana cordialità ma non posso che smentire di avere mai affrontato con lo stesso argomenti politici riguardanti il PD e più in generale l'assetto dei rapporti tra il Pd e Forza Italia, né ho cenato con lui la scorsa settimana".



"In particolare ho incontrato l'On. Berlusconi nel corso della cerimonia di auguri svoltasi al Quirinale ed in quella sede mi sono congratulato con lui per la pronta guarigione a seguito di un intervento chirurgico".