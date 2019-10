Michele Emiliano gioca d'anticipo e lancia la sua campagna elettorale

Michele Emiliano tira dritto come un treno. Gioca d’anticipo su tutti e lancia la sua campagna elettorale (c’è chi dice che, in realtà, non l’abbia mai interrotta) per il 2020. Formalmente in funzione dell’appuntamento delle Primarie del centrosinistra, in effetti per la ricandidatura vera e propria alla Presidenza della Regione Puglia, la cui tornata elettorale è in programma nella prossima primavera.

“Abbiamo aperto la nostra campagna elettorale - ha dichiarato Emiliano dopo il bagno di folla in Largo Albicocca a Bari - in un luogo che un tempo mi impegnava solo come magistrato, e quindi un posto simbolico per me, perché tutta la mia vita è stata dedicata a ripristinare la legalità prima nelle maniere emergenziali delle quali mi occupavo, e poi a costruire un’idea diversa del vivere quotidiano”.

“È un lavoro enorme, che abbiamo fatto noi pugliesi - ha sottolineato il Governatore - in quindici anni di impegno durissimo e oggi abbiamo ripercorso tutto quello che è accaduto. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto come me e più di me in questi anni”.

“Le campagne elettorali - ha continuato - raccontano una storia, parlano delle cose che stanno avvenendo e che avverranno. Se gli altri sono capaci di salire su un palco e raccontare una storia, bene, ma se non sono capaci non cerchino altri mezzi. Perché le campagne elettorali si vincono portando la propria storia e immaginando il futuro insieme a milioni di pugliesi”.

“Rivedo queste immagini – ha commentato Emiliano sul suo profilo social - e sono emozionato. Noi siamo fatti così, siamo persone semplici che si pongono di fronte alla gente con il massimo rispetto possibile. Per noi le piazze sono importantissime, le città sono importantissime, e da qui che siamo partiti ed è cominciata la rivoluzione gentile della Puglia e andremo avanti così, insieme”.

