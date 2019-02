Milano, Palazzo delle Stelline: 'Lampante, Gallipoli città dell'olio'

Sabato 2 febbraio alle 16 nella Sala Leonardo di Palazzo delle Stelline in Corso Magenta a Milano, nell'ambito dell'ottava edizione dell'Olio Officina Festival si terrà l'incontro di presentazione di “Lampante. Gallipoli, città dell’olio”, mostra a cura di Luigi Orione Amato, Antonio Monte e Raffaela Zizzari, in programma dal 25 aprile al 3 novembre nel Castello di Gallipoli, in provincia di Lecce. nelladiin Corso Magenta a, nell'ambito dell'ottava edizione dell'si terrà l'incontro di presentazione di “”, mostra a cura di, in programmain provincia di Lecce.

Le sale dell'antico maniero ospiteranno un racconto che celebra “l’oro liquido” che, dall’inizio del XVI secolo, permise a Gallipoli di divenire la maggiore piazza europea per la produzione e la commercializzazione di olio lampante, “illuminando” le grandi Capitali europee come Parigi, Londra, Berlino, Vienna, Stoccolma, Oslo, Amsterdam e intrattenendo con le stesse ricchi commerci e scambi culturali.

Nel XVIII secolo la produzione e l’esportazione di olio dalla Puglia e in particolare dalla Terra d’Otranto raggiunsero l’apice. Il 90% dell’olio che si esportava dalla Puglia nel 1700 era olio lampante, olio chiaro e grasso, acquistato specie dagli Stati esteri per l’illuminazione, per la lavorazione della lana e per fabbricare il sapone.

"Lampante" sarà la messa in scena di un territorio e del suo bene più prezioso: l'olio, le sue eccellenze, le tante storie, le mille rotte e le preziose tracce. "Sarà una mostra parlante, in grado, ci auguriamo, di ristabilire delle relazioni, delle consuetudini percettive con l'olio, la sua importanza produttiva ma soprattutto identitaria" questa la dichiarazione dei curatori Luigi Orione Amato, Antonio Monte e Raffaela Zizzari.

La mostra è realizzata in collaborazione con Polo BiblioMuseale di Lecce, Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, Casa Vestita di Grottaglie, Museo Italiano della Ghisa, Olioofficina, Museo della ceramica e Fratelli Colì di Cutrofiano e Archivio dell'oleificio e saponificio Labbate con il patrocino di Mibac, Regione Puglia, Provincia di Lecce, CNR e Università del Salento.



Il Castello di Gallipoli - gestito dall’Agenzia di Comunicazione Orione di Maglie, con la direzione generale di Luigi Orione Amato e la direzione artistica dell’architetto Raffaela Zizzari - dopo decenni di chiusura e incuria, da luglio 2014 accoglie turisti provenienti da tutto il mondo, dalla Puglia e dal Salento ma soprattutto i cittadini della città bella che da troppo tempo vedevano negata la possibilità di apprezzare sale, torrioni, gallerie, corridoi, di ammirare la bellezza della luce del sole sulle pareti dell'atrio e il panorama mozzafiato che regalano le terrazze circondate dal mare Jonio.

Tra le mostre ospitate la personale di e con Michelangelo Pistoletto nell'estate 2015, "I porti del Re, Jakob Philipp Hackert dalla Reggia di Caserta al Castello di Gallipoli", che nel 2017 ha consentito di esporre preziosissime tele settecentesche che rappresentano il passato e la storia del nostro territorio, oltre a numerose collettive di artisti e fotografi pugliesi e non, concerti, spettacoli, presentazioni, visite teatralizzate e eventi privati. Il Castello è diventato un polo di attrazione aperto e funzionante nell'arco di tutto l'anno e grazie ai risultati economici dell'attuale gestione, dal 14 aprile 2016, è stato acquisito al Demanio del Comune di Gallipoli, permettendo una disponibilità completa e indipendente del bene dal Demanio Statale.



