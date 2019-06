PugliaItalia

Domenica, 30 giugno 2019 - 19:36:00 Ministro Lezzi annuncia: "Un CIS anche per Lecce e Brindisi" Ci sarà un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) anche per Lecce e Brindisi. Il commento di Emiliano: "Una grande opportunità per il Salento".