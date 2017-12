Minniti torna a Bari, Altieri (NcS) 'Per la messa di Natale al Libertà?'

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, torna a Bari per riunire - presso la Casa delle Culture, in via Barisano da Trani 15, al quartiere San Paolo - il Comitato metropolitano con la partecipazione del sindaco Antonio Decaro, del prefetto di Bari Marilisa Magno e dei sindaci dell’Area metropolitana di Bari.





Nel corso dell’incontro si discuterà delle iniziative di recupero da attuare nel contesto metropolitano con il bando Periferie finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e della percezione della sicurezza urbana attraverso un’indagine ad hoc svolta dal Comune di Bari.

Al termine dei lavori del Comitato, nell’auditorium della scuola elementare “Don Milani”, in viale delle Regioni 62, il ministro Minniti parteciperà all’incontro con gli alunni in occasione della consegna del Cantico di Natale, di Charles Dickens, in un’edizione a cura della Questura di Bari.

Infine, il ministro assisterà al concerto della banda musicale della Polizia di Stato in programma nel Teatro Petruzzelli. La direzione del concerto è affidata al maestro Mario Billi. Ad accogliere gli ospiti del concerto un aperitivo nel foyer preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Majorana del quartiere San Paolo.





“Spero che il ministro Minniti non venga a Bari solo per farsi il ponte dell’Immacolata tra concerti e ruota panoramica", ha detto Nuccio Altieri (Noi con Salvini), "Purtroppo anche la scelta di tenere il comitato d’ordine e sicurezza alla ‘Casa delle Culture’ nel quartiere San Paolo suona più di propaganda e passerella natalizia che di operatività".

"In ogni caso - ha aggiunto Altieri - chiediamo a Minniti immediate espulsioni dei clandestini che vivono in case alveare e minacciano la sicurezza dei cittadini baresi, come nel caso emblematico del quartiere Libertà, dove per paura di questi delinquenti non si può più celebrare la messa di Natale a mezzanotte".

"È inaccettabile. Vogliamo che Bari torni ad essere una città per italiani. Infine ricordiamo a Minniti che le forze di polizia a Bari sono allo stremo, con risorse, uomini e mezzi limitati per vincere la sfida della legalità in un territorio sempre più insicuro”.

​(gelormini@affaritaliani.it)