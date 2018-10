PugliaItalia

Mercoledì, 10 ottobre 2018 - 22:06:00 Mobilità, Giannini: '11 velostazioni in arrivo in 11 comuni pugliesi' Mobilità in Puglia, L'assessore Giovanni Giannini:: "Arrivano 11 velostazioni in 11 comuni per i ciclisti che usano il treno.