Molfetta ABC valute virtuali 'Criptovalute e Bitcoin'

Le trasformazioni della società, degli scenari dei mercati internazionali e l’avvento del web hanno sovvertito ogni schema. Sempre maggiore interesse e spazio stanno conquistando le cosiddette monete indipendenti, “valute non bancarie”, forme alternative o nuove di moneta in un'economia globale iperconnessa e basata su dati.





Ma cosa sono le valute virtuali? La tecnologia sta rendendo il denaro cartaceo antiquato? Qual è ora la valuta migliore? È il Bitcoin? E come funziona esattamente? A questi e ad altri interrogativi si cercherà di rispondere venerdì 24 febbraio nel Meet up “Criptovalute e Bitcoin: l’abc delle valute virtuali”.





“ Per coloro che non ne fossero a conoscenza, il Bitcoin è una valuta crittografata, virtuale, una valuta sintetica. È stata creata nel 2008 dal programmatore anonimo conosciuto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, una sorta di Banksy della rete. Il bitcoin non è sotto il controllo delle autorità o dello Stato. È effettivamente gestita dalla rete. E la ragione per cui ha avuto così tanto successo è che tutto avviene in privato, in maniera anonima, rapida ed economica. Questa valuta dimostra di prendere piede e di guadagnare in reputazione. Alcuni servizi, come Reddit e Wordpress, per esempio, accettano il Bitcoin come moneta per effettuare pagamenti. Questo dimostra che la gente ripone fiducia nella tecnologia e sta cominciando a cambiare gli schemi, mettendo in discussione le istituzioni tradizionali nonché il modo stesso in cui concepiamo le valute e il denaro”. ( Paul Kemp-Robertson).





Al Nettuno ricevimenti il convegno informativo dedicato ad appassionati o a semplici curiosi delle nuove valute virtuali, tra tutte, in particolare, il Bitcoin. In un'area che insiste su un territorio cerniera tra la Città metropolitana di Bari e la provincia BAT di Barletta-Andria-Trani.

Proposto dalla Bitcoin Foundation Puglia , il meet-up vedrà gli interventi di esperti della materia nonché componenti del corpo docenti Bitcoin Foundation Puglia tra cui: Riccardo Fallacara, Giuseppe Grisorio, Antonio Piscazzi, Alessandro Ricciuti, modererà Romina Centrone.





Anche per il dibattito finale, è utile ricordare che proprio di recente la B.F.P. è intervenuta in sede Parlamentare, su convocazione di Marco Baldassarre, al fine di gettare le basi per una proposta di legge al fine di una regolamentazione normativa italiana sull’esercizio dell’attività di cambiavalute virtuali, ovvero gli exchange.

Presso il " Nettuno Ricevimenti ", a Molfetta SS 16 km 771.500 , il 24.02.2017 a partire dalle ore 18.30. Ingresso gratuito riservato agli iscritti. Per accedere è richiesta l'iscrizione al link:

