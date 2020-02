Momix - 'Alice': estro, meraviglia e creatività al Teatro Petruzzelli

Torna la grande danza al Teatro Petruzzelli di Bari, Martedì 4 febbraio alle 20.30 con i Momix di Moses Pendleton, e le meraviglie della loro nuova produzione “Alice”.

Lo spettacolo offre attraverso la danza una visione fantastica e dinamica delle affascinanti opere letterarie di Lewis Carrol, da cui prende spunto: 'Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie', pubblicato nel 1865 ed il suo seguito 'Attraverso lo specchio', pubblicato nel 1871.

La performance, della durata di circa due ore, si articola in due atti, ricchi di momenti emozionanti, fra la tecnica perfetta dei danzatori e le coreografie strabilianti, ideate dal genio creativo di Moses Pendleton.

La storia non viene raccontata in modo classico, Moses Pendleton offre al pubblico degli spaccati narrativi che si declinano attraverso le sue strabilianti coreografie, fra colorate visioni e personaggi fantastici, Alice cerca la sua strada. Il mondo che si materializza sul palcoscenico è popolato da creature indecifrabili, la storia è il punto di partenza per dare libero sfogo alla fantasia, personaggi e situazioni sono in continua mutazione, tutto appare in divenire e ipnotizza lo spettatore. I plastici ed eleganti corpi dei danzatori mutano e si trasformano, con la tipica naturalezza che da sempre contraddistingue lo stile poliedrico del corpo di ballo di Pendleton, dove anche i costumi indossati dai danzatori sono parte integrante delle magiche trasformazioni.

Sulla scena il plot fiabesco immaginato da Carroll è solo il punto di partenza, tutto prende forma nella personale visione di Pendleton, in cui i protagonisti della storia, come il Bianconiglio, la Regina di cuori, il Cappellaio matto, assumono connotazioni cinematografiche, creando una nuova storia, la letteratura incontra la fascinazione contemporanea del mondo digitale e la sua modernità espressiva. Giochi sonori e visivi accompagnano l’andamento della trama, una fiaba danzata che cattura occhi e cuore, fonde tecnica e fantasia, come sempre accade negli spettacoli dei Momix.

La danza di Alice, ignara del proprio futuro, è il preludio di un sogno che travalica i confini del reale, alla scoperta di emozioni come l’euforia, la paura, la curiosità incosciente del suo cuore di bambina, per tutte le creature magiche e misteriose che incontrerà durante il suo cammino. Il risultato è uno spettacolo geniale e travolgente, capace di tenere incollato il pubblico alle poltrone, di avvolgerlo in un’atmosfera fiabesca che sa annullare la distanza fra palcoscenico e platea, abbattere ogni forma di staticità, a favore del dinamismo di una danza camaleontica e inimitabile.

Fra gli appuntamenti più attesi della Stagione d’Opera e Balletto della Fondazione Alice sarà in replica mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio alle 20.30, sabato 8 febbraio alle 16.00 ed alle 20.30 e domenica 9 febbraio alle 18.00. I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e su www.vivaticket.it

Informazioni: 080.975.28.10.

