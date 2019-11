Monopoli, Biblioteca di Comunità 'La Rendella' fuoco vivo del sapere

L'assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone, e il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, all’inaugurazione della Biblioteca di comunità “La Rendella”.

“Inaugurare una biblioteca è sempre una grande emozione", ha detto Loredana Capone, "Oggi lo è ancora di più. Perché vedere una libreria bruciare due volte in sei mesi, non così lontano da casa tua, ti fa capire che c’è qualcosa di molto malato che vuole colpire la nostra libertà dritta al cuore. Che vuole colpirla proprio lì, dove nasce, nell’opportunità della conoscenza".

"E allora noi dobbiamo reagire, con i fatti - ha proseguito l'Assessore - perché una biblioteca è il centro di una comunità, è la sua storia, la sua cultura, è capace di parlare alle persone, ai giovani. Perché qui i giovani possono formarsi, possono vivere la loro vita sapendo di investire sulla propria crescita personale. E questi giovani saranno donne e uomini più consapevoli domani".

"Ma è anche il luogo dove stringere legami emotivi con la comunità - ha sottolineato ancora l'assessore Capone - e, per questo, la migliore via di accesso per accogliere chi non la conosce, chi ci arriva da straniero, da turista. Da sempre il mio sogno è quello di avere insieme biblioteche e info point. Con “La Rendella” questo sogno si realizza".

"Entrarvi dentro e trovarci una mostra che ritrae i volti delle persone che hanno fatto la storia semplice e produttiva della città è straordinario", ha ribadito Loredana Capone, "Perché l’info point è il biglietto da visita di un territorio, perché così i turisti possono sentirsi cittadini. Che sia per un’ora, due o tre, non è importante perché queste cose ti restano dentro e non c’è tempo né distanza che possa cancellarle. E questa biblioteca, con i suoi spazi accoglienti, innovativi, vissuti, con i suoi affacci mozzafiato, da un lato il centro storico, dall’altro il mare, può davvero far innamorare”.

“Questa inaugurazione è una bellissima notizia per Monopoli - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - l’obiettivo è stato centrato ed è il risultato di un grande gioco di squadra, tra Regione Puglia, Comune e cittadini. I 120 milioni di euro che abbiamo investito nelle Biblioteche di comunità sono per noi un investimento importantissimo sulle persone, sulla loro curiosità, sui loro talenti".

"Questi luoghi di incontro e cultura stanno nascendo su tutto il territorio - ha aggiunto Emiliano - e sono certo contribuiranno a rendere la nostra regione sempre più attrattiva e dinamica. Per essere attrattivi bisogna avere qualcosa da dire: e non c’è niente di meglio, per farlo, che avere posti come questo per incontrarsi e nutrire la propria mente di saperi e ispirazioni”.

Nell'occasione il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, ha lanciato la nuova sfida, cioè “Far vivere la Rendella 24 ore su 24 nei prossimi anni e farne un esempio non solo per la Puglia, ma per tutta l’Italia”, mentre l’assessore comunale alla Cultura, Rosanna Perricci, ha annunciato che lo scrittore Nicola Lagioia collaborerà con una rassegna letteraria, che si terrà nei primi mesi dell’anno nuovo a Monopoli, con l’auspicio di una collaborazione anche per il Prospero Fest 2020.

