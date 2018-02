Morte improvvisa del Comandante dei Vigili Urbani di Bari Nicola Marzulli

"Il mio pensiero va alla famiglia, alla moglie e alle figlie, di cui non oso immaginare il grande dolore e a cui mi stringo in un forte e tenero abbraccio".

"La notizia dell’improvvisa scomparsa del Comandante Marzulli ci addolora tutti" , ha dichiarato in una nota Il deputato PD Alberto Losacco , " Ci eravamo visti non più di un mese fa in occasione di San Sebastiano, per la festa della Polizia Municipale".

"Avevo apprezzato il suo intervento - ha aggiunto Losacco - nel quale tratteggiava un corpo dinamico, in continua evoluzione, per rispondere alle esigenze di una città in trasformazione: dai corsi in russo e in inglese per i vigili impegnati coi turisti, al modo con cui il corpo si sta attrezzando per coadiuvare la sperimentazione 5G, all’impegno per un presidio del territorio sempre più forte ed efficace. In questo momento così triste, siamo tutti vicini ai suoi cari e alla nostra polizia municipale, che ha perso una guida così autorevole e importante".