'Musica contro le Mafie', il pugliese CADMIO tra i 10 finalisti

l cantautore pugliese e troiano CADMIO, al secolo Claudio Cervati, è tra i dieci finalisti della 10° Edizione del prestigioso Premio “Musica Contro le Mafie”, organizzato dall'associazione LIBERA, con Casa Sanremo, Club Tenco, 1Maggio Taranto, PRIMO MAGGIO ROMA e SIAE.

Cadmio ha superato la concorrenza di altri 349 artisti provenienti da tutta Italia, accedendo alla Finale in 6° posizione della Classifica generale data dalla media di tre giurie: la Tecnica, la Scolastica e la Social.

Il 7 dicembre 2019, presso il Teatro “Morelli” di Cosenza, l'artista si esibirà in Finale accompagnato dal Maestro Vincenzo Lizzi al pianoforte, Luigi D'Attoli alla chitarra, Giuseppe Tredanari al basso e con il rapper bolognese Richard, prima del concerto di Motta, The Zen Circus e Willie Peyote.

Il tema della 10° Edizione di “Musica Contro le Mafie” è: #Oltreiconfini, mentre il ventaglio dei Media Partner del Premio è costituito da ANSA, RAI News 24, Radio RAI, Radio Bruno e LeRane.

L'artista è stato selezionato per la Finale con un brano di cui è co-autore ed interprete, dal titolo: “PURO”, canzone pop con sonorità che strizzano l'occhio all'R'N'B e alla TRAP. Il testo racconta la vita di un uomo che, crescendo, inizia a comprendere e sperimentare le tante ipocrisie degli uomini, seppur ambisca ad un mondo senza barriere, senza divisioni di credo e di razza, senza poteri che oscurino cuori e menti: aiutando gli ultimi e gli indifesi attraverso la musica, che invita a resistere e a rimanere puri.

“La musica è armonia e l'armonia è il palcoscenico dell'accordo. Armonia è quando da una relazione scaturisce qualcosa di diverso e di comune, qualcosa in cui ogni parte si possa riconoscere, senza perdere per questo la sua identità”, con queste parole Don Ciotti ha dato il via alla 10^ edizione di “Musica contro le mafie”.

CADMIO accede alla Finale del Premio, proprio il giorno dell'uscita del suo nuovo singolo indie pop: “Perle Rare”, ascoltabile su Spotify e in tutti gli store digitali.

Social: @cadmiofficial

