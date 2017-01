Nasce la Fondazione Guglielmo Minervini

Appuntamento alle ore 10, nel foyer del Teatro Petruzzelli, per un confronto-dibattito sul valore e le prospettive della politica generativa. Interverranno Fabrizio Barca, Arturo Parisi, Tonio Dell’Olio, Leonardo Becchetti e Luciano Violante. A moderare l'incontro, il giornalista Francesco Strippoli.

“La Politica Generativa” è il libro che Minervini pubblicò quattro mesi prima della sua scomparsa. Una appassionata riflessione sulle forme della partecipazione come antidoto all’antipolitica e per la costruzione di politiche pubbliche efficaci, in grado cioè di incidere concretamente nella vita delle persone e delle comunità.

Ma la Politica Generativa costituisce anche il punto di maturazione delle riflessioni e delle esperienze di un percorso nella vita pubblica lungo 30 anni. Percorso che comincia con il volontariato e sui temi della pace e della nonviolenza, per poi passare alle esperienze di governo come sindaco di Molfetta e assessore regionale.





“Quella di domenica - spiegano Nicolò e Camilla Minervini - sarà una giornata importante. C’è una bella attesa, speriamo che il foyer del teatro riesca a contenere tutti. Lo scopo della fondazione sarà promuovere le tematiche e i valori in cui nostro padre ha creduto: la centralità delle giovani generazioni, una Puglia artefice del proprio destino, la cultura della partecipazione e dell’innovazione sociale, quella della pace e della nonviolenza.

Assieme alle persone che gli sono state più accanto, stiamo ragionando sulla possibilità di dar vita a una scuola di formazione per quelli che nostro padre chiamava gli operatori del cambiamento. E anche ad un premio per la migliore start-up per innovazione e attivazione giovanile. In molti poi ci stanno chiedendo una pubblicazione ragionata degli status che per diversi anni, la mattina prestissimo, nostro padre scriveva su Facebook. Ci dicono che è la cosa che più manca. Il suo punto di vista, mai banale, sulla Puglia, sull’Italia e sul mondo”.





Il deputato barese Alberto Losacco lo ricorda così: “Guglielmo è stato un maestro di più generazioni, ci ha aiutato, in un'epoca in cui la politica è governata dal qualunquismo, populismo e individualismo a recuperare una dimensione più vicina allo spirito originario della militanza politica, ci ha consegnato l'idea di una avventura comune dove ognuno è importante. Dove ognuno può sentirsi impegnato e protagonista di un progetto che può affermarsi prima di tutto perché è condiviso”.

