Il presidente Michele Emiliano è rimasto a Santeramo, per continuare a seguire da vicino e verificare - insieme al sindaco Michele D'Ambrosio - dalla sede del Coc della locale Protezione Civile, lo stato dei soccorsi e del coordinamento dei servizi durante l'emergenza neve che ha colpito la città. Emiliano ha trascorso la notte a Santeramo dopo una serie di sopralluoghi che continueranno anche oggi: "Questa notte ho dormito a Santeramo per verificare costantemente lo stato dei soccorsi e per far sentire anche fisicamente la presenza delle istituzioni al Sindaco e alla città. Gli interventi sono in corso".





Intanto gli esempi di operasità "proattiva" cominciano a innescare una sorta di effetto virtuoso: dal Comune di Mottola gli scrivono: "Appena puoi passa anche da Mottola così ti accorgerai dell'efficienza nel gestire emergenza di 1,50 mt di neve caduta su un territorio di 212 km quadrati con il 34% dei residenti in campagna e 350 aziende zootecniche. Tutti gli interventi eseguiti con Associazioni ed imprese locali. Ci farebbe piacere una tua visita".

E missiva analoga arriva anche dalla frontiera appulo-lucana di Spinazzola, ancora più colpita dall'ondata di neve e gelo:

"Caro Presidente,

sono qui a scrivere per darle "serenità" circa l'emergenza neve di quel piccolo paese a Lei noto per varie vicende: Spinazzola.

La serenità ci vien data dall'eccezionale servizio reso a tutta la cittadinanza dalla Associazione no profit G.Marconi Emergenza Radio SerSpinazzola che ha da poco festeggiato il suo 25° anniversario.

Grazie ai loro componenti, alla loro costanza 24 ore su 24 ore, al decennale addestramento e formazione con ogni mezzo sempre più efficiente e di cui si dotano ogni anno, alla loro pianificazione a monte, hanno garantito di vivere e affrontare le tante mancanze di questo paese: la viabilità per esempio, mai conclusa, per raggiungere la ormai "famosa per noi" ex strada regionale R6, ora Strada Provinciale n. 3 della Murgia Centrale. Un’arteria stradale di primaria importanza per l.unico veloce collegamento tra Spinazzola e il nord barese” e rendere possibile raggiungere le altre città per qualsiasi cosa: lavoro, scuole, ferrovia e servizi tutti, ahimè, l'ospedale di Barletta. Vale anche per il contrario se si pensa ai mezzi che trasportano materie prime, cibo, farmaci, posta e così via.

Non è abbastanza ringraziare questa organizzazione Serspinazzola perché, da sempre, la passione e dedizione al lavoro, al sacrificio e ai momenti vissuti da vicino del dolore li contraddistingue in ogni dove anche quando chiamati per soccorrere e garantire sicurezza in caso di emergenza in altre comunità.

Di certo, la loro professionalità e timidezza di visibilità non rende loro giustizia, come anche in questi casi, invece merita un plauso che giunga fino a Lei per poter riconoscere le eccellenze positive e lungimiranti di cui la nostra Regione e il Sud debbano sempre sentirsi fieri. Faccia sentire un suo messaggio, decida Lei in che modo, varrà qualunque.

Questo mio intervento esprime la voce di tutti i cittadini di Spinazzola che vorrebbero ringraziarli in maniera più meritevole.