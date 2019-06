Nicola Giampaolo in Commissione Unificata Stato-Regioni per l'ANCI

Nuova nomina per Nicola Giampaolo in Commissione Unificata Stato-Regioni. Giampaolo è pugliese di Rutigliano (Ba), Postulatore e Membro delle figure concernenti le Cause dei Santi, accreditato presso la Santa Sede al Dicastero della Congregazione delle Cause dei Santi e presso i Tribunali ecclesiastici del Vicariato di Roma e dell’Arcidiocesi di Napoli.

E' stata la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Conferenza Unificata della Commissione Unificata Stato - Regioni, a confermare la proposta di candidatura in rappresentanza dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) di Nicola Giampaolo e lo ha designato, con nomina ufficiale a firma del Presidente, Erika Stefani, Rappresentante delle Regioni e degli Enti Locali e Delegato del COMSTAT.

"Lusingato e grato per la nomina conferita - ha dichiarato Giampaolo - ringrazio la Presidenza dei Ministri e la rispettiva Commissione che ha conferito l’incarico, l’ANCI che mi pregio di rappresentare con questa nomina, nonché le persone che da sempre mi sostengono, nell'impegno politico, civile e religioso".

NICOLA GIAMPAOLO è nato a Mola di Bari il 3 luglio 1974 e risiede a Rutigliano con la sua famiglia. Ha conseguito la laurea in Metodologia della Progettazione presso l’Accademia delle Belle Arti di Bari.

Impegnato, fin da giovane, nell’attività politica è stato tra i più votati ed eletti al Comune di Rutigliano, ricoprendo la carica di Presidente della Commissione Cultura, Capogruppo consiliare e delegato del sindaco. E' autore di diversi libri sulla teologia e la vita dei Santi, e ha ricoperto ruoli significativi nelle attività della Chiesa non solo locale.

Cultore del pensiero moroteo, dell'attività pastorale di Papa Paolo VI, Papa Giovanni Paolo I e Papa Giovanni Paolo II, ha maturato una visione delle politiche comunitarie, e una conoscenza approfondita dei disegni e delle evoluzioni politiche e sociali dei Balcani e del Mediterraneo.

E' stato fondatore della Federazione Centri Studi del Partito Popolare Europeo. Dall’anno 2009 è iscritto all’Ordine Nazionale dei giornalisti e all’Albo dei Direttori presso il Tribunale di Ancona, scrive per il Quotidiano di Bari. Cooperatore Internazionale con i Paesi Balcanici, sha avuto modo di seguire da vicino la politica sociale dell’Albania.

È Commissario straordinario del Comitato Promotore della Costituenda Banca Progetto S.p.A. ed è stato Fondatore e consigliere del Consiglio d’Amministrazione della I.A.I.O. (Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale e Organo che Sovrintende sulla carta Europea del Diritto dell’Ammalato).

Presso la Pontificia Università Urbaniana, in Vaticano, ha conseguito il diploma di Postulatore e membro delle figure concernenti le Cause dei Santi. Come tale è accreditato alla Santa Sede al Dicastero della Congregazione delle Cause dei Santi e presso i Tribunali ecclesiastici del Vicariato di Roma e dell’Arcidiocesi di Napoli.

(gelormini@affaritaliani.it)