No Triv, Emiliano: 'Vietare utilizzo air-gun e costituire un'Agenzia del Mare'

Partecipazione larga all’incontro promosso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle associazioni che hanno promosso il referendum No Triv del 2016, che si è tenuto a Bari in Fiera del Levante.

Presenti le Regioni Basilicata, con la vicepresidente e assessore alle politiche della persona, Flavia Franconi e l’assessore all’Ambiente Francesco Pietrantonio, oltre al consigliere regionale Pietro Lacorazza; la Calabria, con l’assessore all’ambiente Antonella Rizzo; le Marche con l’assessore all’ambiente Angelo Sciapichetti. Per il Molise l’assessore all’Ambiente Nicola Cavaliere, per il Veneto il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Per la Regione Puglia presenti anche l’assessore Mino Borraccino, i consiglieri regionali Mauro Vizzino, Napoleone Cera, Ernesto Abaterusso, Peppino Longo.

“Lo scopo della riunione - ha detto Emiliano - è condividere una serie di proposte da rilanciare al Governo. Ricordo che questo è un governo che ha componenti politiche che hanno partecipato al referendum No triv. Sia la Lega Nord che il Movimento 5 Stelle si erano pronunciati per l’abrogazione delle leggi che consentivano le ricerche petrolifere nel nostro mare. Quindi abbiamo la ragionevole aspettativa che questo Governo sia particolarmente sensibile ad andare oltre i limiti che il movimento No Triv ha trovato nei confronti dei precedenti governi. E quindi oggi mi auguro che si possa trovare insieme una serie di proposte per poter definitivamente chiudere questa vicenda che si ripropone ogni volta che un governo viene varato. Perchè sembra quasi che queste lobby, ogni volta che qualcuno si sieda sulle poltrone del Mise o del Ministero dell’Ambiente, ci riprovino come dei serpenti tentatori per farci dimenticare o per farci abbassare la guardia nel nostro lavoro".

"La riunione odierna - ha aggiunto Emiliano - serve a dire che non abbassiamo la guardia, che vogliamo rilanciare e, soprattutto, che questo movimento è un movimento orizzontale, fatto di istituzioni, associazioni e popolo e che la guardia non la abbasserà mai".

"Questa sospensiva del Governo per le trivellazioni ci fa piacere, ma evidentemente non ci accontenta", ha continuato il Governatore pugliese,"Questa della difesa del mare è una materia che è nell’intimo di ogni persona, sia come singolo che come collettività: è una cosa di buon senso e noi stiamo ricordando a questo governo, come abbiamo fatto ai precedenti, che il buon senso deve sempre prevalere”.

“È stata una giornata estremamente positiva - ha precisato al termine dell’incontro il presidente Emiliano - la riunione ha dato un ottimo risultato con una totale unanimità di tutti i suoi componenti. Dobbiamo collegare la sospensiva delle ricerche petrolifere ad un atto più importante che si chiama Piano delle aree, ovvero il piano di ricerca effettivo del petrolio nel nostro Paese. E dobbiamo fare in modo che fino a che non sia definito questo piano delle aree non ci siano più concessioni di permessi di ricerca. Dobbiamo tutelare l’ambiente - questa è la richiesta della Basilicata - non solo dalle ricerche in mare, ma anche da quelle a terra, perché la Basilicata è purtroppo devastata dalle questioni legate all’eccessivo sfruttamento del suo territorio. In più c’è da parte della regione Calabria una forte polemica - che noi condividiamo - sull’utilizzo dell’Air Gun: è il momento nel quale le due forze di governo, M5S e Lega, entrambe da sempre contrarie all’utilizzo dell’Air Gun varino immediatamente un provvedimento di legge che ne vieti l’utilizzo".

"E poi questo vertice ha consentito alle Regioni di passare dalla difesa all’attacco: significa costruire insieme tra le varie regioni interessate un’Agenzia del mare che dimostri qual è il fatturato della Blue Economy, cosa significano turismo, bellezza, pesca, itticoltura, tutte quelle attività legate al mare e che hanno un peso economico secondo noi immensamente superiore a quelle sciocchezze che sono il guadagno che l’Italia riceve dalla ricerca del petrolio e che viene da royalties, che sono peraltro tra le più basse al mondo".

"Questi elementi - ha concluso Emiliano - verranno consolidati in un documento comune e portati alla Conferenza Stato Regioni, cioè in quel luogo dove tutti i presidenti delle Regioni italiane definiranno col Governo sia il Piano delle Aree che il provvedimento di sospensiva delle ricerche petrolifere nel nostro mare”.

ELENCO PARTECIPANTI

COMUNI

Presidente ANCI Puglia e Sindaco Polignano Domenico VITTO

BARI – Vice Sindaco Pierluigi Introna

FOGGIA – Assessore Ambiente Francesco Morese

Torricella Sindaco Michele Schifone

Cavallino – Assessore al Verde e Ambiente urbano Rossana Greco

Vieste – Sindaco Nobiletti

Peschici – Sindaco Tavaglione

Tremiti – Sindaco Fentini

San Marco in Lamis - Sindaco Merla

San Giovanni Rotondo Sindaco – Assessore

Vico del Gargano – Sindaco Sementino

Cagnano Varano Sindaco Costanzucci vice presidente del Parco naz. Gargano

TARANTO – Assessore Ambiente Francesca Viggiano

Bitonto – Assessore Incantalupo

Grottaglie Assessore Ambiente Maria Grazia Chianura

San Paolo Civitate – Sindaco Francesco Marino

Bisceglie Sindaco Angarano

Morciano di Leuca - Vice Sindaco con delega ambiente Lorenzo Ricchiuti

Salve – consigliere comunale

Margherita di Savoia

Laterza - Sindaco Lopane

San Vito dei Normanni - Sindaco Conte

Galatina Sindaco Amante

Uggiano La Chiesa – Sindaco Piconese

Grumo Appula – Sindaco D’Atri

Ruvo – Sindaco Chieco

Capurso – Sindaco Crudele

Bitetto SindacoPascazio

San Michele Salentino - Sindaco Allegrini

Giovinazzo - Assessore

Sannicandro Garganico Sindaco Ciavarella

Palo del Colle - Vicesindaco Pierpaolo Treglia

Palagiano - Assessore Urbanistica Orsini Marco Stefano

ASSOCIAZIONI

Arci Puglia,

Legambiente nazionale e Legambiente Puglia

WWF nazionale e WWF Puglia

Fai Puglia

#NOtriv TutelaMareTerra

Assoconsum Taranto

Comitato No Petrolio Si energie rinnovabili

Fare Ambiente movimento ecologista europeo

Peacelink nazionale e puglia

NoTriv Terra di Bari

ABaP/Uniba Elvira Tarsitano

Taranto respira

NO Triv Canosa

CONSIGLIERI REGIONALI

Abaterusso

Cera

Longo

Vizzino

ASSESSORI REGIONALI

Borraccino

PARLAMENTARI

Assuntela Messina

Ubaldo Pagano