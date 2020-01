'Notte a Cerano' futuro e sviluppo per la terra di Brindisi

"Notte a Cerano" è il l'incontro pubblico che si è svolto nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di #Brindisi per iniziativa di Puglia Sviluppo. Una riflessione sul futuro della terra di Brindisi, del suo sviluppo, delle sue prospettive, della sua economia.

L’incontro ha registrato la partecipazione di Antonella Vincenti, vicepresidente di Puglia Sviluppo, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, del direttore generale di Puglia Sviluppo, Antonio De Vito, e del direttore di Confindustria Brindisi, Angelo Guarini. Ospite d'eccezione Al Bano, per aver ispirato con una sua celebre canzone il titolo dell’iniziativa.

"Lo sviluppo di Brindisi - ha detto Antonella Vincenti - va declinato in una ottica di sostenibilità ambientale dopo una fase di industrializzazione forzata, che deve essere ormai ritenuta chiusa. Per questo, si apre una pagina nuova per la storia di Brindisi e la sua provincia, di cui noi dobbiamo esserne artefici e protagonisti".

"Noi, intesi come player delle comunità, istituzioni, associazioni, tutti coloro che hanno un ruolo pubblico - ha precisato Vincenti - salute e lavoro devono procedere insieme, determinando uno sviluppo attento alla qualità della vita. Ci son voluti decenni, a costo di vite perse, opportunità di crescita sprecate, di malattie croniche, di sfregio del nostro paesaggio per maturare questa consapevolezza. Ma finalmente ci siamo e non si torna indietro".

"Il processo di decarbonizzazione è cominciato - è stato più volte ripetuto nei diversi interventi - ma non basta spegnere l’industria tradizionale, che in ogni caso significa produzione, indotto, posti di lavoro, economia sensibile. Occorre tracciare un’altra direttrice, chiedersi dove si voglia andare per assicurare benessere e opportunità al territorio".

Tutti d'accordo che non basta decarbonizzare, e che occorre spingere l'economia del territorio verso nuove fonti di sviluppo. Quali? Si è ipotizzato di creare una zona franca doganale anche nel territorio brindisino, così come di realizzare collegamenti ferroviari, ad alta capacità, tra i porti di Brindisi e quelli di Bari e Taranto: nell’idea di favorire lo sviluppo di traffici lungo la dorsale est-ovest, che collega i Balcani alla Spagna.

A chiusura lavori è stato ribadito che Puglia Sviluppo farà la sua parte, come agenzia in house della Regione Puglia, ma in un contesto di partecipazione diffusa alle scelte di programma. Le istituzioni avranno il compito di facilitare i processi, senza creare gerarchie tra territori. "Brindisi - ha sottolineato ancora Vincenti - non è seconda a Taranto. La battaglia per l’ambiente è vinta, ora tocca a sfide altrettanto importanti. Ma insieme, uno di fianco all’altro, riusciremo a restituire un orizzonte felice a questa straordinaria e insostituibile terra".

