Notte Nazionale del Liceo Classico Luciano Canfora al Socrate - Bari

Venerdì 12 gennaio 2018 a partire dalle ore 18.00si terrà presso la sede centrale del Liceo Classico Statale 'Socrate' di Bari, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dell’Università del Salento, la Notte Nazionale del Liceo Classico per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della promozione degli studi classici per la formazione al pensiero critico, all’esercizio della democrazia e alla cittadinanza responsabile e globale.





Il programma della serata prevede, dopo la cerimonia di apertura della IV edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, il saluto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Antonio Felice Uricchio, e della Presidente dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di Bari, Pasqualina Vozza, un seminario introduttivo a cura dell’AICC di Bari dal titolo “Il teatro ateniese: recenti scoperte e nuove interpretazioni”.

Interverranno Luciano Canfora, filologo e storico, professore emerito dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e Mario Capasso, professore ordinario di Papirologia presso l’Università del Salento e Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.









Nel corso dell’evento, che si svolgerà in contemporanea in numerosissimi licei classici italiani, Studentesse, Studenti e Docenti animeranno variegate performance e presenteranno così al territorio la vivace ricchezza di pensiero che il patrimonio della cultura classica in tutte le sue espressioni continua a produrre.

Alle ore 23.45, dopo un momento dedicato alla piccola degustazione di prodotti tipici, la serata si concluderà con la lettura dei versi dell’Inno pseudomerico a Selenedi concerto con tutte le istituzioni scolastiche coinvolte.

