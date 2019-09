'Notti Sacre d'Arte 2019' da Cerignola con 'Mediterraneo frontiera di pace'

Mercoledì 11 settembre alle ore 19.30, la A.P.S. Federico II Eventi, in collaborazione con Vallisa Onlus, inaugura la sesta edizione della rassegna Notti Sacre d’Arte all’interno del suggestivo Palazzo Fornari che si affaccia sul sito storico del Piano delle Fosse granarie (o Piano San Rocco) di Cerignola.

Notti Sacre d’Arte è un appuntamento dell’estate della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e del Comune di Cerignola che hanno supportato la rassegna, racconta i tempi della cultura dell’arte presentando l’arte sacra e profana quale espressione della manifestazione storica e contemporanea dei tempi.

Per farlo punta a valorizzare artisti, compositori storici e contemporanei oltre che a dare spazio a giovani artisti del territorio attraverso l’interpretazione di pittori, scultori, musicisti, videomakers, attori, scrittori e pensatori. Tema di questa sesta edizione è - Mediterraneo, frontiera di pace - punto di incontro tra nazioni e generazioni nel solco della Storia e della Cultura, una sintesi rappresentata dalla mostra del Premio Internazionale di Pittura Notti Sacre d’Arte, con cui verrà aperta la rassegna grazie ad artisti provenienti anche dal Messico e dall’Ucraina che espongono le loro opere per essere Popolo d’Arte alla presenza dell’Assessore alla cultura del Comune di Cerignola, Debora Di Nauta, e del M° Miguel Gomez, direttore artistico di Bibart, Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Bari e Città metropolitana, Presidente di A.p.s. Federico II Eventi.

Ospite della serata sarà Grazia Cipollino, poetessa, artista a tutto tondo dalla sensibilità spiccata che sa dare un volto alle parole e con le parole crea immagini oniriche. Una targa di riconoscimento verrà assegnata la sera della premiazione ad un’opera in esposizione dal Club Rotary di Cerignola – Distretto 2120, nella persona del suo presidente, il dr. Domenico Guercia, sensibili alla promozione della cultura e dell’arte.

La mostra sarà visitabile fino al 18 settembre dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nella sala espositiva di Palazzo Fornari e proseguirà all’interno della Chiesa di Santa Teresa dei Maschi nel Borgo antico di Bari per concludersi nella Chiesa dell'Addolorata di Casamassima (Ba).

Il programma di Notti Sacre d’Arte si arricchisce della musica eseguita da Miriam Lorusso in concerto per chitarra solista e delle melodie eseguite per pianoforte, violoncello da Giuseppe Fabrizio, Savino Tucci con la voce soprano di Ilaria Bellomo; della VideoArt di Miguel Gomez, della danza Anna Distasi sulla coreografia di Ernesto Valenzano, con la voce narrante di Francesco Pedone per il testo di Sara Ciafardoni; delle presentazioni letterarie dei libri di Francesco Bellino e Nicole Cascione.

Un programma che è sintesi di visioni dell’arte e filosofie di vita. Un riconoscimento particolare verrà assegnato dal Club Rotary di Cerignola - Distretto 2120, nella persona del suo presidente, Domenico Guercia, sensibili alla promozione della cultura e dell’arte.

In occasione degli appuntamenti della rassegna sarà possibile conoscere la Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus, nata per lo studio, la cura delle anomalie vascolari, per volontà degli amici e colleghi di Alessandra Bisceglia certi che la sua storia sia esempio di vita e di aiuto, coniugando il ricordo con l’impegno sociale.

Notti Sacre in Puglia è organizzata dall’Aps “Federico II Eventi” su incarico dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, sotto la direzione artistica generale di Mons. Antonio Parisi, sotto la direzione artistica per le arti visive e performative del M° Miguel Gomez e coordinato da Cinzia del Corral, responsabile della Federico II Eventi per la provincia di Foggia.

Per info: e-mail - federicoiieventi.cinziadc@gmail.com tel. - 3332908657

Gli artisti in esposizione sono:

Sergio Abbrescia Milena Achille Lucrezia Arricchiello

Santina Bartolomei Damiano Bitritto Francesca Brivio

Roberto Capriuolo Francesco Cardone Cesare Cassone

Marco Ciccarese Anna Cristino Teresa Damato

Maria de Pasquale Anna Delle Noci Concetta Di Stefano

Piero Fabris Angela Favia Canio Franculli

Lezith Garcia Nancy Gesario Iovino Giuseppe

Ludmilla Karpenko Mina Larocca Milena Liberti

Gabriele Liso Pierluigi Lo Monte Giuseppe Miglionico

Biagio Monno Giancarlo Montefusco Maiky Padalino

Angela Piazza Giusy Rizzi Marialuisa Sabato

Daniela Saliani Miranda Santoro Valentina Scrocco

Azio Speziga Giovanni Teresi Luciana Tomasicchio

Giuseppe Toscano Anna Troyli Dino Ventura

Vittorio Vertone Tommaso Maurizio Vitale Immacolata Zabatti

Valeria Zito.

(gelormini@affaritaliani.it)