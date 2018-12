PugliaItalia

Mercoledì, 12 dicembre 2018 - 08:19:00 'Officine della Legalità' al via da Acquaviva delle Fonti Formazione gratuita in agricotura sociale ad Acquaviva delle Fonti per 80 persone tra disoccupati, immigrati, soggetti svantaggiati e giovani a rischio devianza